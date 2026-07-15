В сети высмеяли неузнаваемую внешность 64-летнего Тома Круза на постере нового фильма

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на лицо знаменитости, на котором присутствовало обилие грима. «Интересный факт: визажистам пришлось нанести на него тонну грима, чтобы он выглядел по-настоящему старым», «Наконец-то он выглядит соответствующе своему возрасту», «Интересно, сколько часов визажисты потратили на грим, чтобы скрыть молодость Тома?», «Том, это ты? Не могу тебя узнать», «Том Круз теперь выглядит как старик. Мы дождались этого», — шутили они.