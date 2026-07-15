Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети высмеяли неузнаваемую внешность 64-летнего Тома Круза на постере нового фильма

Том Круз исполняет главную роль в фильме «Диггер»
Кадр из фильма «Диггер»
Кадр из фильма «Диггер»

Американский актер Том Круз подвергся насмешкам в сети из-за неузнаваемой внешности на постере нового фильма «Диггер». Комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Постер к фильму «Диггер»
Постер к фильму «Диггер»

Известно, что в киноленте режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту 64-летний Круз исполняет главную роль — эксцентричного миллиардера Диггера Рокуэлла. Так, на размещенном постере актер запечатлен в белой рубашке и серо-голубом костюме. При этом его образ дополняют серебристые ботинки и ковбойская шляпа.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на лицо знаменитости, на котором присутствовало обилие грима. «Интересный факт: визажистам пришлось нанести на него тонну грима, чтобы он выглядел по-настоящему старым», «Наконец-то он выглядит соответствующе своему возрасту», «Интересно, сколько часов визажисты потратили на грим, чтобы скрыть молодость Тома?», «Том, это ты? Не могу тебя узнать», «Том Круз теперь выглядит как старик. Мы дождались этого», — шутили они.

Ранее сообщалось, что у Тома Круза есть целая команда, которая следит за его прической.