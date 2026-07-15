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Звезда сериала «Слово пацана» похвасталась кадрами с Уимблдона

Звезда сериала «Слово пацана» Елизавета Базыкина похвасталась кадрами с Уимблдона
Елизавета Базыкина / фото: соцсети
Елизавета Базыкина / фото: соцсети

Российская актриса Елизавета Базыкина похвасталась кадрами с Уимблдона. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

26-летняя звезда сериала «Слово пацана» посетила в Лондоне полуфинальный матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Янником Синнером. Она предстала на размещенных кадрах в атласном белом топе, который заправила в юбку до колена песочного оттенка. Также артистка дополнила образ цепочкой, кулоном с вишнями и массивными золотистыми серьгами в виде ракушек.

При этом россиянка рассказала, что во время поездки встретила актеров Киру Найтли, Рами Малека, Дастина Хоффмана и бывшего главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур.

Ранее Елизавета Базыкина показала съемочный образ за сотни тысяч рублей.