Звезда сериала «Слово пацана» похвасталась кадрами с Уимблдона

26-летняя звезда сериала «Слово пацана» посетила в Лондоне полуфинальный матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Янником Синнером. Она предстала на размещенных кадрах в атласном белом топе, который заправила в юбку до колена песочного оттенка. Также артистка дополнила образ цепочкой, кулоном с вишнями и массивными золотистыми серьгами в виде ракушек.