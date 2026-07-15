83-летний Харрисон Форд впечатлил фигурой на велопрогулке

Папарацци запечатлели 83-летнюю звезду «Индианы Джонса» в Лос-Анджелесе, где он катался на велосипеде в одиночестве. Форд выбрал для велопрогулки специализированный комбинезон, которой он надел на голое тело. На нем также были солнцезащитные очки и кроссовки.