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83-летний Харрисон Форд впечатлил фигурой на велопрогулке

Папарацци запечатлели 83-летнюю звезду «Индианы Джонса» в Лос-Анджелесе
Харрисон Форд
Харрисон ФордИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер кино и телевидения Харрисон Форд впечатлил внешностью на велопрогулке. Комментарии и фото появились на Daily Mail.

Харрисон Форд
Харрисон ФордИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци запечатлели 83-летнюю звезду «Индианы Джонса» в Лос-Анджелесе, где он катался на велосипеде в одиночестве. Форд выбрал для велопрогулки специализированный комбинезон, которой он надел на голое тело. На нем также были солнцезащитные очки и кроссовки.

Читатели издания обсудили фигуру актера под размещенными кадрами. «Он выглядит потрясающе для своего возраста», «Просто вдохновение!», «Я в приятном шоке», «Харрисон, просто красавчик», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее Харрисон Форд признался, что страдал от затяжной депрессии.