В квартире есть комната для дочери актрисы Ульяны, в которой та может останавливаться во время поездок в Россию. Часть мебели перевезли на склад по просьбе потенциального покупателя. Это решение позволило снизить итоговую стоимость объекта. Если новый владелец захочет, он может приобрести интерьер целиком за дополнительные 5 миллионов рублей.