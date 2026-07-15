Актриса Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы. Цена объекта — около 1 миллиарда рублей. Чтобы ускорить сделку, она готова обсуждать стоимость и лично прилетела в столицу для оформления документов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.
Речь идет о квартире площадью 344 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX». По данным Mash, пространство появилось после объединения двух квартир в одно целое. На жилье уже нашелся потенциальный покупатель — московский предприниматель внес аванс. Но владельцы продолжают показы: до конца лета квартиру могут передать другому покупателю, если он заплатит сразу всю сумму.
В квартире есть комната для дочери актрисы Ульяны, в которой та может останавливаться во время поездок в Россию. Часть мебели перевезли на склад по просьбе потенциального покупателя. Это решение позволило снизить итоговую стоимость объекта. Если новый владелец захочет, он может приобрести интерьер целиком за дополнительные 5 миллионов рублей.
В этот комплект входят антикварные ширмы, зеркала, люстры, старинный дисковый телефон, коллекционная мебель и собрание картин из настоящих бабочек. Также в ванной комнате размещено произведение, созданное для Земфиры (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов). Среди объектов интерьера упоминается диван, который раньше принадлежал бабушке певицы.
Литвинова купила эту недвижимость в 2021 году. В квартире проходили съемки и встречи, но постоянным местом жительства она не была.
Ранее Рената Литвинова показала фотосессию из Нью-Йорка.