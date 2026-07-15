Дочь Орнеллы Мути отреагировала на критику из-за поездок в Россию

Орнелла Мути приезжала в Россию в сентябре 2024 года. Итальянская звезда остановилась в пятизвездочном отеле «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. В день отъезда начался дождь. Охранник не дал актрисе промокнуть: он поднял ее на руки и донес прямо до автомобиля, пока второй помощник держал над ней зонт.