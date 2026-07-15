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Дочь Орнеллы Мути отреагировала на критику из-за поездок в Россию

Найке Ривелли назвала Россию любимой страной после критики в Италии
Орнелла Мути с дочерью Найке Ривелли
Орнелла Мути с дочерью Найке РивеллиИсточник: Алексей Молчановский

Найке Ривелли, дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила, что их семья не собирается отказываться от поездок в Россию, несмотря на волну критики. Свою позицию она объяснила в социальных сетях, сообщает Life.ru.

Ривелли возмутило, что журналисты нападают на ее мать из-за визитов в РФ. Она подчеркнула: в этой стране живут их родственники, а у самой семьи есть русские корни. Бросать близких они не планируют.

«А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила Ривелли.

Орнелла Мути приезжала в Россию в сентябре 2024 года. Итальянская звезда остановилась в пятизвездочном отеле «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. В день отъезда начался дождь. Охранник не дал актрисе промокнуть: он поднял ее на руки и донес прямо до автомобиля, пока второй помощник держал над ней зонт.

Ранее Орнелла Мути отдохнула на вилле немецкого бизнесмена Марселя Ремуса.