Дочь Орнеллы Мути отреагировала на критику из-за поездок в Россию

Найке Ривелли, дочь знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила, что их семья не собирается отказываться от поездок в Россию, несмотря на волну критики. Свою позицию она объяснила в социальных сетях, сообщает Life.ru.
Ривелли возмутило, что журналисты нападают на ее мать из-за визитов в РФ. Она подчеркнула: в этой стране живут их родственники, а у самой семьи есть русские корни. Бросать близких они не планируют.
«А русские — замечательные люди, и мы наполовину русские, поэтому мы ездим и всегда будем ездить в нашу дорогую, любимую Россию», — заявила Ривелли.
Орнелла Мути приезжала в Россию в сентябре 2024 года. Итальянская звезда остановилась в пятизвездочном отеле «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. В день отъезда начался дождь. Охранник не дал актрисе промокнуть: он поднял ее на руки и донес прямо до автомобиля, пока второй помощник держал над ней зонт.
Ранее Орнелла Мути отдохнула на вилле немецкого бизнесмена Марселя Ремуса.