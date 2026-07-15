Стала известна дата выхода фильма «Одиссея» Нолана в России

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат 17 июля. Официально в РФ релиза не будет. Однако некоторые кинотеатры анонсировали показы. В афише сети Ultra Cinema, чьи залы есть в Уфе, Пензе, Кургане и Набережных Челнах, — с 30 июля в рамках предсеансового обслуживания. Тогда же планируют начать демонстрировать фильм в тюменском «Атмос Синема» — «в рамках Киноклуба», сказано на сайте.