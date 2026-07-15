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Стала известна дата выхода фильма «Одиссея» Нолана в России

Во всей России старт показов назначен на 23 июля

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат 17 июля. Официально в РФ релиза не будет. Однако некоторые кинотеатры анонсировали показы. В афише сети Ultra Cinema, чьи залы есть в Уфе, Пензе, Кургане и Набережных Челнах, — с 30 июля в рамках предсеансового обслуживания. Тогда же планируют начать демонстрировать фильм в тюменском «Атмос Синема» — «в рамках Киноклуба», сказано на сайте.

Но появиться фильм может на неделю раньше. В московских кинотеатрах «Люксор Гудзон» и «Киноквартал Ясенево» «Известиям» заявили, что во всей России старт назначен на 23 июля.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

До экранизации Нолана вышло множество бестселлеров по мотивам произведения, новый скандальный перевод, ряд громких спектаклей и фильмы, обыгрывающие темы «Одиссеи» и «Илиады».

Ранее Кристофер Нолан рассказал, как Скорсезе и Спилберг повлияли на фильм «Одиссея».