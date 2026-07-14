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Киану Ривз снялся в документальном сериале о мотогонках

61-летний актер давно увлекается мотоциклами
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Киану Ривз и мотоциклист Гард Холлингер стали героями документального сериала «Хулиганы: Гоночный проект ARCH». Вместе они основали компанию ARCH Motorcycle и приняли участие в Национальном чемпионате по мотогонкам.

В интервью People Ривз рассказал, что проект для него не только о гонках, но и о командной работе, общих целях и создании того, что действительно любишь.

«Речь идет о создании команды, амбициях, видении, создании чего-то, что ты любишь, о том, чтобы поделиться этим с миром и преодолевать трудности», — отметил актер.

Киану Ривз тестирует свой мотоцикл Arch Motorcycle 'KRGT-1'
Киану Ривз тестирует свой мотоцикл Arch Motorcycle 'KRGT-1'Источник: legion-media.ru

По словам Холлингера, авторы проекта хотели показать зрителям не только сами соревнования, но и людей, которые стоят за ними, а также их путь к успеху. Ривз уверен, что сериал будет интересен даже тем, кто далек от мотоспорта.

«Гонки — это про внутреннее стремление к победе. Про преодоление личных трудностей. Эмоции, как ни странно, — это то, что нас всех объединяет», — сказал 61-летний актер.

Ранее стало известно, что Киану Ривз может сняться в фильме по мотивам LEGO.