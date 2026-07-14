Джеймс Франко опубликовал в соцсетях неоднозначное видео. На нем, как утверждает актер, запечатлены инопланетяне, проникшие в его дом. Ролик стал финалом месячной серии загадочных публикаций, в которых 48-летний Франко намекал, что с ним произошло «что-то серьезное».
Незадолго до этого актер рассказал, что услышал странный шум в гараже, а затем увидел светящиеся глаза и руку с несколькими пальцами.
В опубликованном 13 июля видео Франко показывает запись с камеры наблюдения. На черно-белых кадрах по территории дома передвигаются существа с большими круглыми головами, выпуклыми глазами и длинными руками.
В сети предположили, что странные действия актера могут быть связаны с продвижением фильма «Love Meets in the Sunshine», в котором Франко играет неизлечимо больного. Однако режиссер картины заявил, что ролики не имеют отношения к проекту.
Ранее стало известно, что Джеймс Франко исполнит роль злодея в приквеле «Джона Рэмбо».