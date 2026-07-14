Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Франко напугал подписчиков теорией об инопланетянах у себя дома

48-летний актер опубликовал серию загадочных видео
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Джеймс Франко опубликовал в соцсетях неоднозначное видео. На нем, как утверждает актер, запечатлены инопланетяне, проникшие в его дом. Ролик стал финалом месячной серии загадочных публикаций, в которых 48-летний Франко намекал, что с ним произошло «что-то серьезное».

Незадолго до этого актер рассказал, что услышал странный шум в гараже, а затем увидел светящиеся глаза и руку с несколькими пальцами.

В опубликованном 13 июля видео Франко показывает запись с камеры наблюдения. На черно-белых кадрах по территории дома передвигаются существа с большими круглыми головами, выпуклыми глазами и длинными руками.

В сети предположили, что странные действия актера могут быть связаны с продвижением фильма «Love Meets in the Sunshine», в котором Франко играет неизлечимо больного. Однако режиссер картины заявил, что ролики не имеют отношения к проекту. 

Ранее стало известно, что Джеймс Франко исполнит роль злодея в приквеле «Джона Рэмбо».