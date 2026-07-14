Джеймс Франко опубликовал в соцсетях неоднозначное видео. На нем, как утверждает актер, запечатлены инопланетяне, проникшие в его дом. Ролик стал финалом месячной серии загадочных публикаций, в которых 48-летний Франко намекал, что с ним произошло «что-то серьезное».