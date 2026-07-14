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Кристофер Нолан высказался о будущем масштабных голливудских блокбастеров

Режиссер ответил на высказывание Мэтта Дэймона об «Одиссее»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан дал интервью The Telegraph и заявил, что не считает свою новую картину «Одиссея» последним блокбастером.

Так постановщик ответил на слова Мэтта Дэймона, который ранее признался, что работа над «Одиссеей» ощущалась для него как «последний шанс» сняться в проекте подобного масштаба.

При этом Нолан отметил, что понимает, о чем говорил Дэймон. По его словам, сегодня действительно редко снимают фильмы, ради которых команда путешествует по всему миру, работает с тысячами актеров массовки и устраивает такие масштабные съемки.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Однако режиссер убежден, что подобные проекты не исчезнут, ведь кино продолжает развиваться благодаря новому поколению авторов.

Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и расскажет о возвращении Одиссея домой после Троянской войны. в актерский состав вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Ранее Нолан рассказал, чьи фильмы вдохновляли его во время работы над фильмом.