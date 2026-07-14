Кристофер Нолан дал интервью The Telegraph и заявил, что не считает свою новую картину «Одиссея» последним блокбастером.
Так постановщик ответил на слова Мэтта Дэймона, который ранее признался, что работа над «Одиссеей» ощущалась для него как «последний шанс» сняться в проекте подобного масштаба.
При этом Нолан отметил, что понимает, о чем говорил Дэймон. По его словам, сегодня действительно редко снимают фильмы, ради которых команда путешествует по всему миру, работает с тысячами актеров массовки и устраивает такие масштабные съемки.
Однако режиссер убежден, что подобные проекты не исчезнут, ведь кино продолжает развиваться благодаря новому поколению авторов.
Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и расскажет о возвращении Одиссея домой после Троянской войны. в актерский состав вошли Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.
Ранее Нолан рассказал, чьи фильмы вдохновляли его во время работы над фильмом.