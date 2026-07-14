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Кинопавильон в Якутии построят в 2030 году

Николаев заявил, что региональный центр киноиндустрии появится в Якутии к 2030 г
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Региональный центр киноиндустрии появится в Якутии к 2030 году, сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник в Кремле президент России Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Благодаря вашему поручению мы уже начинаем разработку проектной документации кинопавильона, самого крупного за Уралом вообще. Мы уверены, что к 2030 году Дальний Восток может получить свой современный региональный центр киноиндустрии», — доложил Николаев.

По его словам, работа в киноиндустрии Якутии идет большая, появляются новые фильмы.