Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios уже работают над пятым мультфильмом франшизы «Монстры на каникулах». Продолжение получило название «Призраки отеля "Трансильвания"», а его премьера в кинотеатрах состоится 8 октября 2027 года.
По сюжету граф Дракула уходит на пенсию, передавая управление отелем дочери Мэвис. Однако в замке начинают происходить загадочные события. Тогда героям приходится отправиться в новое приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками.
Режиссерами новой истории стали Дженнифер Клуска и Алан Хокинс. Создатель франшизы Генндий Тартаковский присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера.
Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Она рассказывала о графе Дракуле — владельце отеля, где монстры могли скрыться от людей. Проект заработал 222 млн долларов.
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