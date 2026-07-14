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«Монстры на каникулах» получат пятую часть

Продолжение мультфильма выйдет 8 октября 2027 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах 2»
Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах 2»

Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios уже работают над пятым мультфильмом франшизы «Монстры на каникулах». Продолжение получило название «Призраки отеля "Трансильвания"», а его премьера в кинотеатрах состоится 8 октября 2027 года.

По сюжету граф Дракула уходит на пенсию, передавая управление отелем дочери Мэвис. Однако в замке начинают происходить загадочные события. Тогда героям приходится отправиться в новое приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками.

Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах»
Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах»

Режиссерами новой истории стали Дженнифер Клуска и Алан Хокинс. Создатель франшизы Генндий Тартаковский присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера.

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Она рассказывала о графе Дракуле — владельце отеля, где монстры могли скрыться от людей. Проект заработал 222 млн долларов. 

Ранее стало известно, что Pixar готовит мультфильм про Дори из вселенной «В поисках Немо».