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Младшая дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме с огромным крестом на шее

Младшая дочь Моники Беллуччи Леони Кассель открыла показ Dolce & Gabbana
Леони Кассель
Леони КассельИсточник: Соцсети

Младшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони Кассель дебютировала на подиуме. Видео появилось на странице Vogue Italia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Леони Кассель
Леони КассельИсточник: Соцсети

16-летняя наследница артистов открыла показ кутюрной коллекции итальянского бренда Dolce & Gabbana. Шоу прошло в городе Таормина, расположенном на острове Сицилия. Девушка дефилировала в бальном платье из пышного черного тюля, которое было обильно украшено объемными цветами.

Кроме того, манекенщица надела ленту с огромным ювелирным крестом на шею, украсила волосы живыми цветами и взяла в руки букет.

Ранее Моника Беллуччи вышла в свет в платье с глубоким декольте.