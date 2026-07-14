Супруги прожили вместе 15 лет и официально развелись в 2011 году. Актриса не раскрывала причины расставания с Кузичевым, но подчеркивала, что никогда не мешала его общению с детьми. Варвара и Федор носят фамилию отца. Сейчас оба ребенка бывших супругов учатся в МГУ: Варвара выбрала психологический факультет, а Федор — экономический.