Виктория Толстоганова поделилась редким кадром: актриса выложила в соцсети фото своих троих детей. Снимок сделали во время прогулки по старинному городу Корфу. В кадр попали сыновья и дочь знаменитости.
Старшую дочь Варвару Толстоганова родила в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым. Зрителям он знаком по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году у пары появился на свет сын Федор.
Супруги прожили вместе 15 лет и официально развелись в 2011 году. Актриса не раскрывала причины расставания с Кузичевым, но подчеркивала, что никогда не мешала его общению с детьми. Варвара и Федор носят фамилию отца. Сейчас оба ребенка бывших супругов учатся в МГУ: Варвара выбрала психологический факультет, а Федор — экономический.
Вторым мужем Толстогановой стал актер и режиссер Алексей Агранович. В 2011 году у пары родился сын Иван. В интервью знаменитость рассказывала, что супруг нашел общий язык с ее детьми от первого брака и стал для них другом. Благодаря этому Варвара и Федор смогли быстрее пережить травматичный развод родителей.
Ранее Виктория Толстоганова снялась без макияжа и фильтров.