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Виктория Толстоганова показала редкое фото троих детей на отдыхе в Греции

Актриса поделилась семейным фото в личном блоге
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова поделилась редким кадром: актриса выложила в соцсети фото своих троих детей. Снимок сделали во время прогулки по старинному городу Корфу. В кадр попали сыновья и дочь знаменитости.

Старшую дочь Варвару Толстоганова родила в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым. Зрителям он знаком по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году у пары появился на свет сын Федор.

Виктория Толстоганова показала детей / фото: соцсети
Виктория Толстоганова показала детей / фото: соцсети

Супруги прожили вместе 15 лет и официально развелись в 2011 году. Актриса не раскрывала причины расставания с Кузичевым, но подчеркивала, что никогда не мешала его общению с детьми. Варвара и Федор носят фамилию отца. Сейчас оба ребенка бывших супругов учатся в МГУ: Варвара выбрала психологический факультет, а Федор — экономический.

Вторым мужем Толстогановой стал актер и режиссер Алексей Агранович. В 2011 году у пары родился сын Иван. В интервью знаменитость рассказывала, что супруг нашел общий язык с ее детьми от первого брака и стал для них другом. Благодаря этому Варвара и Федор смогли быстрее пережить травматичный развод родителей.

Ранее Виктория Толстоганова снялась без макияжа и фильтров.