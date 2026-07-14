Франшиза «Элвин и бурундуки» готовится к масштабному перезапуску. За дело взялись анимационная студия Big Shot Pictures и продюсерская компания Bagdasarian Productions. О планах создателей сообщает Wall Street Journal.
Новая версия культовых персонажей рассчитана на современную аудиторию. Компании намерены превратить бурундуков в настоящих инфлюенсеров. Герои будут публиковать короткие ролики в социальных сетях.
Big Shot Pictures и Bagdasarian Productions планируют выпускать видеоклипы и подборки с реакциями персонажей на актуальные культурные события. Также зрителей ждут их версии исполнения песен, которые уже стали классикой.
По данным WSJ, Big Shot Pictures уже приобрела 25% франшизы. Помимо коротких видео, партнеры готовят полнометражный фильм с бурундуками.
Релиз картины намечен на вторую половину 2028 года. Выход ленты приурочат к 70-летию франшизы. Напомним, «Элвин и бурундуки» появились на свет в 1958 году. За всю историю существования проекта герои выпустили 38 студийных альбомов. Их музыкальные работы получили пять премий «Грэмми».