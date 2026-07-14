Релиз картины намечен на вторую половину 2028 года. Выход ленты приурочат к 70-летию франшизы. Напомним, «Элвин и бурундуки» появились на свет в 1958 году. За всю историю существования проекта герои выпустили 38 студийных альбомов. Их музыкальные работы получили пять премий «Грэмми».