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Стала известна причина смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила

Выяснилось, что актер не справился с пневмонией
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сэм Нилл в фильме «Парк Юрского периода»
Сэм Нилл в фильме «Парк Юрского периода»Источник: Legion-Media

Стала известна причина смерти Сэма Нила, ушедшего из жизни в 78 лет. Звезда «Парка Юрского периода» скончался 13 июля в больнице Сиднея — спустя несколько месяцев после того, как объявил о ремиссии после пятилетней борьбы с раком.

По словам близких актера, у него диагностировали пневмонию. Бывшая возлюбленная Нила, политическая журналистка ABC Лора Тингл, рассказала о последних днях его жизни и поделилась совместным фото с актером.

Сэм Нил с возлюбленной / фото: соцсети
Сэм Нил с возлюбленной / фото: соцсети

«Сэм прошел много курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, это избавило его от рака крови. Но лечение сильно подорвало его иммунную систему. Его бедное тело просто немного устало. Последние пару недель он был очень болен, и все, кто любил его, желали ему удачи. Но, думаю, это было уже слишком. Он не смог справиться с новым испытанием», — поделилась она.