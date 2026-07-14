«Сэм прошел много курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, это избавило его от рака крови. Но лечение сильно подорвало его иммунную систему. Его бедное тело просто немного устало. Последние пару недель он был очень болен, и все, кто любил его, желали ему удачи. Но, думаю, это было уже слишком. Он не смог справиться с новым испытанием», — поделилась она.