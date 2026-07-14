Грин познакомился с Фокс на съемках, когда ей было 18 лет, а ему — 30. Пара прожила вместе почти 15 лет и рассталась в 2019 году. В браке у них родились трое сыновей. Младшему в августе исполнится 10 лет, среднему — 12, а старшему — 13.