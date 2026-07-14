Брайан Остин Грин откровенно рассказал о браке с бывшей женой Меган Фокс. По словам 52-летнего актера, он начал строить отношения с Фокс именно из-за ее привлекательной внешности.
«Мы были женаты почти 10 лет, и я руководствовался физическим влечением. Сначала я испытывал физическое влечение к человеку, а потом уже как бы выстраивал вокруг этого отношения», — рассказал Грин в подкасте I Do, Part 2.
Грин познакомился с Фокс на съемках, когда ей было 18 лет, а ему — 30. Пара прожила вместе почти 15 лет и рассталась в 2019 году. В браке у них родились трое сыновей. Младшему в августе исполнится 10 лет, среднему — 12, а старшему — 13.
После расставания Меган Фокс родила дочь от музыканта Машин Ган Келли, однако сохранить отношения бывшим возлюбленным не удалось.
Ранее Фокс устроила откровенную фотосессию в честь 40-летия.