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Бывший муж Меган Фокс рассказал, почему полюбил актрису

Брайан Остин Грин признался, что решающим фактором стала внешность экс-супруги
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин ГринИсточник: Legion-Media.ru

Брайан Остин Грин откровенно рассказал о браке с бывшей женой Меган Фокс. По словам 52-летнего актера, он начал строить отношения с Фокс именно из-за ее привлекательной внешности. 

«Мы были женаты почти 10 лет, и я руководствовался физическим влечением. Сначала я испытывал физическое влечение к человеку, а потом уже как бы выстраивал вокруг этого отношения», — рассказал Грин в подкасте I Do, Part 2.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин ГринИсточник: Legion-Media

Грин познакомился с Фокс на съемках, когда ей было 18 лет, а ему — 30. Пара прожила вместе почти 15 лет и рассталась в 2019 году. В браке у них родились трое сыновей. Младшему в августе исполнится 10 лет, среднему — 12, а старшему — 13.

После расставания Меган Фокс родила дочь от музыканта Машин Ган Келли, однако сохранить отношения бывшим возлюбленным не удалось.

Ранее Фокс устроила откровенную фотосессию в честь 40-летия.