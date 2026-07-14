Актер Алексей Вакулов объяснил, почему не заводит романы с поклонницами

Актер Алексей Вакулов, известный по сериалу «Без права на любовь», рассказал, почему принципиально не строит отношения со своими поклонницами. Несмотря на популярность у женской аудитории, артист считает подобные романы невозможными, пишет WomanHit.
По словам артиста, симпатия фанаток чаще всего возникает не к нему самому: «Боюсь что… Ну мало ли что у человека. Если даже и влюбилась, то ты влюбилась не в меня, а в другого персонажа, из другого, параллельного мира — мира кино. Вот и люби его, я-то не он», — объяснил актер.
При этом артист признался, что любой актер нуждается в эмоциональной реакции зрителей: «Если кто-то скажет, что ему это совсем не нужно и он хочет только “донести какую-то сверхмысль”, наверное, это будет неправда», — отметил он.
В беседе актер также затронул тему звездной болезни. Вакулов уверен, что подобная проблема его не коснулась. Более того, он признался, что практически никогда не пересматривает проекты со своим участием.
По словам артиста, после завершения съемок он считает работу законченной, хотя всегда уверен, что мог бы сыграть еще лучше.