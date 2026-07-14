Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Алексей Вакулов объяснил, почему не заводит романы с поклонницами

Алексей Вакулов признался, что избегает отношений с фанатками
Алексей Вакулов / фото: соцсети
Алексей Вакулов / фото: соцсети

Актер Алексей Вакулов, известный по сериалу «Без права на любовь», рассказал, почему принципиально не строит отношения со своими поклонницами. Несмотря на популярность у женской аудитории, артист считает подобные романы невозможными, пишет WomanHit.

По словам артиста, симпатия фанаток чаще всего возникает не к нему самому: «Боюсь что… Ну мало ли что у человека. Если даже и влюбилась, то ты влюбилась не в меня, а в другого персонажа, из другого, параллельного мира — мира кино. Вот и люби его, я-то не он», — объяснил актер.

Алексей Вакулов / фото: соцсети
Алексей Вакулов / фото: соцсети

При этом артист признался, что любой актер нуждается в эмоциональной реакции зрителей: «Если кто-то скажет, что ему это совсем не нужно и он хочет только “донести какую-то сверхмысль”, наверное, это будет неправда», — отметил он.

В беседе актер также затронул тему звездной болезни. Вакулов уверен, что подобная проблема его не коснулась. Более того, он признался, что практически никогда не пересматривает проекты со своим участием.

По словам артиста, после завершения съемок он считает работу законченной, хотя всегда уверен, что мог бы сыграть еще лучше.