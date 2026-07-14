Актер Алексей Вакулов объяснил, почему не заводит романы с поклонницами

По словам артиста, симпатия фанаток чаще всего возникает не к нему самому: «Боюсь что… Ну мало ли что у человека. Если даже и влюбилась, то ты влюбилась не в меня, а в другого персонажа, из другого, параллельного мира — мира кино. Вот и люби его, я-то не он», — объяснил актер.