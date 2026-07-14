Линда Лапиньш высказалась о работе с Гузеевой: «Совершенно сумасшедшая актриса»

«Я обожаю Ларису. Она прекрасная. Мне кажется, в самом лучшем смысле этого слова абсолютно сумасшедший человек. Совершенно сумасшедшая актриса. Она приходит на площадку, и ты понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует. Сейчас существует вот та злая, омерзительная тетя, которая тебя сейчас просто накроет такой волной, что тебе не спастись», — рассказала артистка.