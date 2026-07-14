Линда Лапиньш высказалась о работе с Гузеевой: «Совершенно сумасшедшая актриса»

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера криминальной драмы «Холод», где одну из ролей исполнила Линда Лапиньш. Актриса поделилась впечатлениями о работе с коллегами по проекту.
Особенно тепло Лапиньш отозвалась об исполнительнице главной роли Любови Аксеновой, отметив ее профессионализм и полную самоотдачу на съемочной площадке, пишет Woman.ru.
«Люба — один из самых прекрасных партнеров, которые со мной работали когда-либо. Она отдается процессу, всегда включенная, и это классно», — призналась актриса.
По словам Линды, в любом новом проекте артистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, однако с Аксеновой общий язык удалось найти практически сразу.
Не менее яркие впечатления у Лапиньш остались от совместной работы с Ларисой Гузеевой, сыгравшей в сериале жесткую чиновницу Цапкову.
«Я обожаю Ларису. Она прекрасная. Мне кажется, в самом лучшем смысле этого слова абсолютно сумасшедший человек. Совершенно сумасшедшая актриса. Она приходит на площадку, и ты понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует. Сейчас существует вот та злая, омерзительная тетя, которая тебя сейчас просто накроет такой волной, что тебе не спастись», — рассказала артистка.
Лапиньш также прокомментировала слухи о непростом характере Гузеевой. По мнению актрисы, сильная личность и умение отстаивать свою позицию — обычные качества для успешных представителей профессии.