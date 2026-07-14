52-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секреты стройной фигуры, несмотря на постоянную работу с едой. Телеведущая призналась: она не сидит на жестких диетах, а делает ставку на физическую нагрузку и здоровые привычки. В соцсетях Высоцкая показала, как тренируется на беговой дорожке.