52-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секреты стройной фигуры, несмотря на постоянную работу с едой. Телеведущая призналась: она не сидит на жестких диетах, а делает ставку на физическую нагрузку и здоровые привычки. В соцсетях Высоцкая показала, как тренируется на беговой дорожке.
Скриншот экрана тренажера зафиксировал: кардиосессия длилась больше часа, за это время актриса сожгла почти 500 килокалорий. При этом телеведущая подчеркнула, что не всегда слушает советы современных гаджетов:
«ИИ говорит — нужны паузы в тренировках, а я — либо все, либо ничего!» — написала Высоцкая.
После занятий она обратилась к подписчикам, которые тоже увлекаются бегом: «Тем, кто бегает, можно многое. Не завидуем. Работаем», — добавила актриса.
Несмотря на страсть к кулинарии, Высоцкая не запрещает себе любимые продукты. Она позволяет десерты, сладости, фрукты и даже бокал итальянского вина. Но основа ее меню — рыба, птица, овощи, крупы и бездрожжевой хлеб. Главным секретом хорошей формы актриса считает активный образ жизни.
«Потряси свою попку, и твоя душа последует», — привела Высоцкая свое любимое высказывание, которым, по ее словам, руководствуется уже много лет.
Ранее Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой.