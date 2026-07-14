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Александр Цекало заработал полмиллиарда рублей на кинопроизводстве

Александр Цекало заработал полмиллиарда рублей на кинопроизводстве в 2025 году
Александр Цекало
Александр ЦекалоИсточник: Алексей Молчановский

Александр Цекало давно сместил фокус с телевидения на кинопроизводство — и этот бизнес приносит ему внушительный доход. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», за 2025 компания шоумен заработала около полумиллиарда рублей.

По данным источника, главный проект шоумена — ООО ПК «Среда», которую он основал в 2010 году. Цекало владеет 60% доли в компании, 40% — у его давнего партнера Ивана Самохвалова. Начав с телевизионных проектов, студия сосредоточилась на производстве кино и сериалов и выпустила ряд успешных работ — например, «Метод» и «Триггер». Сейчас компания активно сотрудничает с крупными онлайн‑платформами, а в работе у нее — множество новых проектов.

В 2025 году выручка компании составила 2,64 млрд рублей — это примерно на 23% меньше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль осталась значительной: 522,5 млн рублей. По объему выручки «Среда» занимает 26‑е место среди российских кинопродакшенов и входит в число крупнейших компаний отрасли.

За все время с участием кинокомпании было всего три арбитражных дела — все связаны с защитой интеллектуальной собственности и уже завершены. Также есть еще одно гражданское дело по вопросам авторских прав. Проблем с налогами у «Среды» нет.