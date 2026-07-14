Александр Цекало заработал полмиллиарда рублей на кинопроизводстве

По данным источника, главный проект шоумена — ООО ПК «Среда», которую он основал в 2010 году. Цекало владеет 60% доли в компании, 40% — у его давнего партнера Ивана Самохвалова. Начав с телевизионных проектов, студия сосредоточилась на производстве кино и сериалов и выпустила ряд успешных работ — например, «Метод» и «Триггер». Сейчас компания активно сотрудничает с крупными онлайн‑платформами, а в работе у нее — множество новых проектов.