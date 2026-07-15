По мере расследования герой все сильнее теряет связь с реальностью, а зритель уже не может понять, где заканчивается действительность и начинается безумие. Со временем фильм приобрел статус культового и сегодня считается одной из самых ярких работ Джона Карпентера, а роль Трента критики называют одной из вершин актерской карьеры Нила.