Алан Грант — «Парк юрского периода»
Говорить о карьере Сэма Нила и не вспомнить Алана Гранта невозможно. Именно эта роль принесла актеру мировую известность и навсегда связала его имя с одной из самых успешных франшиз в истории кино. В фильме Стивена Спилберга Нил сыграл палеонтолога, который вместе с группой ученых оказывается в парке, населенном клонированными динозаврами.
Премьера «Парка юрского периода» в 1993 году стала настоящей революцией в кинематографе. Картина поразила зрителей новаторскими спецэффектами и собрала более миллиарда долларов с учетом последующих перевыпусков. Спустя почти тридцать лет Нил вновь вернулся к образу Алана Гранта в фильме «Мир Юрского периода: Господство», подарив поклонникам долгожданную встречу с легендарным героем.
Дэмиен Торн — «Омен III: Последний конфликт»
Одной из первых по-настоящему громких работ Сэма Нила стала роль взрослого Дэмиена Торна в заключительной части культовой хоррор-франшизы «Омен». Его герой — обаятельный и успешный политик, который на самом деле является Антихристом и готовится установить свою власть над миром.
Нилу удалось сделать персонажа одновременно харизматичным и пугающим: зло в его исполнении редко проявляется открыто, предпочитая скрываться за безупречными манерами и холодной уверенностью. Именно после выхода фильма молодого актера заметили голливудские продюсеры, и его международная карьера начала стремительно набирать обороты.
Джон Трент — «В пасти безумия»
Одной из лучших актерских работ Сэма Нила многие критики называют психологический хоррор Джона Карпентера «В пасти безумия». Здесь актер сыграл страхового следователя Джона Трента, которому поручают найти бесследно исчезнувшего писателя, чьи романы буквально сводят читателей с ума.
По мере расследования герой все сильнее теряет связь с реальностью, а зритель уже не может понять, где заканчивается действительность и начинается безумие. Со временем фильм приобрел статус культового и сегодня считается одной из самых ярких работ Джона Карпентера, а роль Трента критики называют одной из вершин актерской карьеры Нила.
Кардинал Томас Вулси — «Тюдоры»
Хотя «Тюдоры» — телевизионный сериал, именно роль кардинала Томаса Вулси многие называют одной из сильнейших в телевизионной карьере Сэма Нила. Его герой предстает не просто хитрым придворным интриганом, а человеком, разрывающимся между верностью королю Генриху VIII и собственными убеждениями.
Нил сумел показать трагедию человека, который долгие годы находился у вершины власти, но постепенно оказался заложником собственных решений. Не случайно критики называли линию Вулси одной из самых эмоциональных и глубоких в первых сезонах сериала.
Честер Кэмпбелл — «Острые козырьки»
Новое поколение зрителей познакомилось с Сэмом Нилом благодаря сериалу «Острые козырьки». Здесь он сыграл инспектора полиции Белфаста Честера Кэмпбелла, которого британское правительство отправляет в Бирмингем, чтобы уничтожить преступную империю Томаса Шелби.
Кэмпбелл оказался одним из самых опасных противников главного героя. Жесткий, принципиальный и фанатично преданный своему делу, он был готов идти на любые меры ради достижения цели. Благодаря харизме Сэма Нила персонаж превратился не просто в антагониста, а в одного из самых запоминающихся героев первых сезонов «Острых козырьков».