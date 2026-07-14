Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу устроила танцы на пляже в бикини. Актриса поделилась кадрами с отдыха в соцсети.
В ролике она сообщила подписчикам, что прилетела на Занзибар вместе с сыном.
«Неделя, которую мы заслужили. Я каждый день благодарю за жизнь», — написала артистка.
Грыу воспитывает первенца от режиссера Михаила Вайнберга. Ранее актриса рассказывала, что у Максима в детстве диагностировали аутизм, но спустя несколько лет этот диагноз сняли. По словам Грыу, тот период выдался тяжелым: она пережила собственную трансформацию, пытаясь разобраться в проблемах ребенка и найти их решение.