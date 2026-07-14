Грыу воспитывает первенца от режиссера Михаила Вайнберга. Ранее актриса рассказывала, что у Максима в детстве диагностировали аутизм, но спустя несколько лет этот диагноз сняли. По словам Грыу, тот период выдался тяжелым: она пережила собственную трансформацию, пытаясь разобраться в проблемах ребенка и найти их решение.