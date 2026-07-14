Звезда «Универа» рассказала, куда улетела с младшей дочерью из России

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», покинула Россию вместе с младшей дочерью. В своем блоге она сообщила, что семья снова в сборе — теперь в Турции. Муж артистки уже ждал ее в отеле вместе со старшими детьми.
«Оливочка отлично выдержала весь полет, почти все время спала. А прилетели мы к нашим любимкам. Отдохнули от нас недельку и хватит», — написала Хилькевич.
Анна замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. У пары три дочери: старшей Арианне десять лет, средней Анне-Марии семь, а младшей Оливии всего один год.
Ранее менеджер Анны Хилькевич устроила челлендж по похудению.