Звезда «Универа» рассказала, куда улетела с младшей дочерью из России

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», покинула Россию вместе с младшей дочерью. В своем блоге она сообщила, что семья снова в сборе — теперь в Турции. Муж артистки уже ждал ее в отеле вместе со старшими детьми.