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Звезда «Универа» рассказала, куда улетела с младшей дочерью из России

Актриса Анна Хилькевич улетела с дочерью из России
Анна Хилькевич
Анна ХилькевичИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», покинула Россию вместе с младшей дочерью. В своем блоге она сообщила, что семья снова в сборе — теперь в Турции. Муж артистки уже ждал ее в отеле вместе со старшими детьми.

«Оливочка отлично выдержала весь полет, почти все время спала. А прилетели мы к нашим любимкам. Отдохнули от нас недельку и хватит», — написала Хилькевич.

Анна замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. У пары три дочери: старшей Арианне десять лет, средней Анне-Марии семь, а младшей Оливии всего один год.

Ранее менеджер Анны Хилькевич устроила челлендж по похудению.