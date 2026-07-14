Видеосалон. С этим заведением, ставшим приметой времени позднего СССР, связаны самые добрые воспоминания у множества нынешних киноманов. Советские зрители, конечно же, были знакомы с иностранным кинематографом. Руководство страны закупало для внутреннего проката индийские, французские, латиноамериканские и даже произведенные в США ленты. Но именно видеосалоны открыли шлюзы, через которые хлынул поток западного кино.
Маленькие экраны, низкое качество изображения, плохой звук, корявый перевод, а также неизбежная духота тесного помещения — все это меркло перед возможностью посмотреть недоступные ранее голливудские блокбастеры. С распространением видеомагнитофонов и пунктов видеопроката те же фильмы стали смотреть на VHS. А особо преданные фанаты и в век Интернета ищут знакомые картины в «той самой» озвучке.
Фантастика
К началу 90-х на экраны вышло множество шедевров фантастического кино, которые в наши дни считаются классикой жанра. Многие из них стали хитами видеосалонов и пунктов проката кассет. Приключенческий «Назад в будущее» и граничащий с хоррором «Чужой», комедийные «Охотники за привидениями» и душещипательный «Инопланетянин». Разом стали доступны все три части «Звездных войн», считавшиеся тогда законченным произведением.
Однако главным фантастическим фильмом эпохи видеосалонов, безусловно, стал «Терминатор». Киборг-убийца в исполнении Арнольда Шварценеггера из фантастического триллера Джеймса Кэмерона потрясал воображение, а его красный немигающий глаз снился в ночных кошмарах юным зрителям, сумевшим проникнуть в кинозал. В 1991 году подоспел «Терминатор 2: Судный день», который многие смотрели уже на видеокассетах дома.
Боевики
Любители боевиков ходили в видеосалоны, чтобы поглазеть на Ван Дамма и Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и Брюса Уиллиса, чьи фильмы не сходили с экранов в 80-е и 90-е. «Красная жара» смешила «кокаинумом», «Рэмбо: Первая кровь» вызывал странное ощущение сочувствия к солдату вероятного противника. «Хищник», «Крепкий орешек», «Робокоп» и прочие подобные киноленты пользовались повышенным спросом у зрителей и делали кассу владельцам салонов.
Отдельно любителями ценились ставшие настоящим откровением фильмы о боевых искусствах, среди которых особенно выделялись картины с Брюсом Ли. К тому времени актер уже 15 лет как умер, что не мешало фанатам подражать знаменитому мастеру, посмотрев «Кулак ярости» или «Путь дракона».
Комедии
Эпоха наиболее известных американских комедий, которые смотрели на VHS, относится скорее к последнему десятилетию прошлого века. Именно в 90-х развернулся Джим Керри с его главными хитами: «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Лжец, лжец». В 1991-м вышла пародийная лента «Горячие головы» с Чарли Шином, а три года спустя — «Няньки» с близнецами Питером и Дэвидом Полами.
Впрочем, посетители видеосалонов имели свой набор комедийных фильмов, среди которых выделялись картины с Лесли Нильсеном, такие как «Аэроплан» и «Голый пистолет», а также серия фильмов «Полицейская академия». Отдельно следует упомянуть Джеки Чана, фильмы которого в равной степени относились к жанрам боевика и комедии. Впрочем, великий гонконгский актер, с которым многие познакомились благодаря видеосалонам, пользовался успехом в эпоху VHS, CD и DVD и не теряет популярности в век стриминговых сервисов.
Ужасы
На 80-е годы прошлого века пришелся расцвет западных фильмов ужасов. Затянувшийся экономический кризис способствовал депрессивному взгляду режиссеров и сценаристов на реальность, что немедленно проявилось в их творчестве. «Сияние» Стэнли Кубрика и «Нечто» Джона Карпентера с успехом заставляли стыть кровь в жилах как у американской, так и у отечественной аудитории. При этом западные фильмы ужасов зачастую отличались повышенным градусом эротизма, что, впрочем, лишь способствовало росту продаж билетов.
Наиболее непривычным стал жанр подросткового слэшера, ранее в Советском Союзе не встречавшийся. Магистральными фильмами этого направления стали «Пятница 13-е» и «Кошмар на улице Вязов». Однако, в отличие от США, где эти ленты предназначались для просмотра подростками, в России ими щекотали нервы зрители постарше.
Детские
Яркие, динамичные и лишенные непременных музыкальных вставок киноленты иностранного производства котировались у юных обитателей видеосалонов существенно выше, чем отечественные фильмы для школьной аудитории. Популярностью пользовались такие шедевры, как «Бетховен» и «Бесконечная история», «Полет навигатора» с обаятельным корабельным ИИ по имени Макс и «Балбесы», в которых свою первую роль сыграл будущая звезда «Властелина колец» будущий Шон Эстин.
Однако при всех прелестях западного игрового кино фаворитами у юных киноманов оставались мультфильмы. В первую очередь — полнометражные ленты Disney. В одночасье в доступе оказались все золотые хиты компании, включая «Бемби», «Русалочку», «101 далматинец», к которым в 90-х добавились «Аладдин», «Король Лев», а также мультсериалы, которые, впрочем, чаще смотрели по телевизору. Исключение составляли кассеты со сборниками мультфильмов «Том и Джерри», составлявшие конкуренцию отечественному «Ну, погоди!».