Впрочем, посетители видеосалонов имели свой набор комедийных фильмов, среди которых выделялись картины с Лесли Нильсеном, такие как «Аэроплан» и «Голый пистолет», а также серия фильмов «Полицейская академия». Отдельно следует упомянуть Джеки Чана, фильмы которого в равной степени относились к жанрам боевика и комедии. Впрочем, великий гонконгский актер, с которым многие познакомились благодаря видеосалонам, пользовался успехом в эпоху VHS, CD и DVD и не теряет популярности в век стриминговых сервисов.