Советский кинематограф — уникальное явление в мировой истории. Руководящая роль государства открывала дорогу истинным талантам, способным создавать шедевры мирового уровня. Однако в СССР, в отличие от западных стран, главной наградой творцов становились не круглые суммы на счетах, а обожание миллионов зрителей.
Конечно, советские актеры и режиссеры получали зарплату и гонорары. Порой — немаленькие. Особенно это касалось обладателей звания Народного артиста СССР, чья работа оплачивалась по максимальному тарифу. Но даже у самых выдающихся мастеров суммы были не умопомрачительными. Так, за сверхпопулярную комедию «Бриллиантовая рука» Леонид Гайдай получил около 7 000 рублей. При этом работа над картиной — от подачи заявки до премьеры — заняла около двух лет, что дает доход примерно 300 рублей в месяц при средней зарплате в полторы сотни.
В дополнение к этому в стране отсутствовала система инвестирования капиталов. Поэтому стоило актеру попасть в немилость руководства, выпасть из обоймы востребованных или просто выйти на пенсию, как доходы резко сокращались. Иногда это приводило к тому, что артисты, еще недавно смотревшие с каждой афиши, оказывались на грани нищеты.
Алексей Смирнов
Актер-фронтовик, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов получил популярность, снявшись во множестве фильмов в небольших, но ярких ролях преимущественно комедийного характера. Зрителям запомнились его завхоз из фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», хулиган Федя из «Операции "Ы"» Леонида Гайдая и, конечно, Михалыч из фильма «В бой идут одни старики».
После полученной на фронте контузии актер утратил возможность иметь детей, что поставило крест на его семейной жизни. Кроме того, Смирнов вынужден был ухаживать за матерью, потерявшей рассудок после гибели на войне второго сына — Аркадия. В связи с этим он не имел возможности надолго уезжать на съемки и вынужден был брать роли второго плана, которые требовали меньше съемочных дней.
Природная скромность не позволяла популярному артисту требовать каких-либо благ от государства. В результате он всю жизнь прожил вместе с матерью в коммунальной квартире. После пятидесяти лет у актера обострились проблемы со здоровьем, и он вынужден был сократить творческую деятельность, в связи с чем и без того небольшие гонорары стали совсем скромными. Однако фатальной для Алексея Смирнова стала гибель в автокатастрофе его близкого друга, актера и режиссера Леонида Быкова. Узнав о ней, Смирнов запил, угодил в больницу и 7 мая 1979 года скончался.
Сергей Филиппов
Мастер эпизода Сергей Филиппов за полувековую карьеру в кино сыграл более сотни ролей, создавая на экране яркие, запоминающиеся образы. Наиболее известными его работами стали лектор Никодилов из комедии «Карнавальная ночь» и Киса Воробьянинов из «12 стульев» Леонида Гайдая. У этого же режиссера Филиппов сыграл свою последнюю роль — ветерана — в комедийной ленте «Частный детектив, или Операция "Кооперация"».
Формально сказать, что последние годы жизни Сергей Филиппов провел в нищете, сложно. За ним была закреплена квартира, в которой актер разместил собранную за долгую жизнь библиотеку, любимые картины и изысканную мебель. Однако сократившееся к старости количество ролей уже не приносило былых доходов, а распродавать имущество актер не умел, да и не мог.
Последние двадцать лет Филиппов боролся с раком, что требовало больших расходов и осложняло его повседневную жизнь. Кроме того, после смерти жены он остался совсем один и практически отошел от дел. В связи с этим после его смерти руководство «Ленфильма», где актер проработал четверть века, приняло поистине иезуитское решение не выделять денег на погребение. Спасать ситуацию пришлось Александру Демьяненко, который собрал среди знавших Филиппова коллег необходимую сумму и организовал скромные похороны.
Алексей Катышев
Необычайно красивый актер Алексей Катышев прославился на весь Советский Союз благодаря фильму-сказке Александра Роу «Огонь, вода... и медные трубы», в котором снялся в возрасте 18 лет. Практически со съемочной площадки Катышев отправился в армию. Однако голубоглазый юноша с добрым, открытым лицом так приглянулся Роу, что режиссер выхлопотал для него особые условия службы, позволявшие совмещать воинский долг со съемками в еще более популярном фильме «Варвара-краса, длинная коса».
Следующим творением Роу должна была стать киносказка «Финист — Ясный сокол», в которой на главной роли он видел Катышева. Но в декабре 1973 года великого режиссера-сказочника не стало, а принявший руководство проектом Геннадий Васильев взял на роль Финиста более мужественного Вячеслава Воскресенского. Другие режиссеры также не баловали Алексея Катышева приглашениями, несмотря на его попытки получить роль.
Чтобы прокормить семью, бывший актер обучился управлению грузовиком и устроился работать на молокозавод. Нереализованный актерский потенциал Катышев топил в алкоголе, что в конце концов стоило ему семьи. Он переехал к матери в Ялту, но вскоре потерял квартиру в результате мошенничества. К тому моменту Советский Союз уже распался, а новым украинским властям некогда знаменитый актер оказался не нужен. До последних дней он так и не получил регистрацию, а без нее не мог устроиться на работу. В ноябре 2006 года Алексея Катышева, избитого в пьяной драке, доставили в больницу Ялты. Обследование выявило у бывшего актера ряд серьезных заболеваний, которые он не имел возможности лечить. Спустя два дня после госпитализации Катышев скончался.
Борислав Брондуков
Как и Сергей Филиппов, Борислав Брондуков прославился благодаря небольшим, подчас эпизодическим ролям. Однако скромный объем роли не мешал актеру блистать на экране, создавая выразительные, запоминающиеся образы. Такими получились хвастливый инспектор Лестрейд из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и пьяница Федул в «Афоне». При этом актер обладал ярко выраженным украинским говором, поэтому приблизительно в сорока из более чем ста ролей его озвучивали другие артисты.
Брондуков начал активно сниматься в начале 1960-х и продолжил появляться на экране даже после распада СССР. Правда, в 1990-х ему доставались все менее значимые роли, однако причиной тому были не столько сложные времена для постсоветского кинематографа, сколько состояние здоровья актера. Первый инсульт он перенес на съемках в 1984 году, когда ему было всего 46 лет. Следующий, случившийся в 1993-м, серьезно подорвал его здоровье. А после третьего, произошедшего в 1997-м, Брондуков больше не вставал с постели.
Помимо лечения, требовавшего денег, финансовое положение семьи осложнялось тем, что супруга Борислава Брондукова Екатерина была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за мужем. Семья откровенно бедствовала. Младший сын Брондукова Богдан выпрашивал у знакомого мясника кости «для собак», из которых потом варили суп для себя. После продолжительной болезни популярный некогда актер умер 10 марта 2004 года.
Георгий Вицин
Бедность не всегда становится результатом неудачного стечения жизненных обстоятельств. В случае с выдающимся актером, народным артистом СССР Георгием Вициным, бедность была внешним проявлением его жизненной позиции.
Георгий Вицин — один из самых знаменитых актеров Советского Союза. Благодаря специфическому голосу и внешности он нередко играл пьяниц, хотя сам не употреблял спиртного и не курил. Вицин увлекался йогой и до преклонного возраста сохранял моложавый внешний вид. Он сыграл или озвучил более 300 ролей в кино и на радио. Благодаря здоровому образу жизни дожил до 84 лет, до последних дней оставаясь в труппе Театра-студии киноактера. Он не оставался без работы даже в лихие 1990-е. И все же вел крайне скромный образ жизни.
По воспоминаниям близко знавших его людей, Вицин попросту был несовместим с концепцией богатства. Квартиру в центре Москвы, полученную за заслуги перед государством, он отдал дочери, а сам жил в обычной панельной многоэтажке. В одежде Вицин ценил простоту и удобство, не увлекаясь модными фасонами или дорогими тканями. Он избегал интервью, не считая их необходимыми, не общался с незнакомыми людьми, предпочитая обществу поклонников птиц и собак, которых регулярно подкармливал. Вицин был убежденным аскетом и не изменил своим убеждениям до самого конца.