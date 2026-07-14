Чтобы прокормить семью, бывший актер обучился управлению грузовиком и устроился работать на молокозавод. Нереализованный актерский потенциал Катышев топил в алкоголе, что в конце концов стоило ему семьи. Он переехал к матери в Ялту, но вскоре потерял квартиру в результате мошенничества. К тому моменту Советский Союз уже распался, а новым украинским властям некогда знаменитый актер оказался не нужен. До последних дней он так и не получил регистрацию, а без нее не мог устроиться на работу. В ноябре 2006 года Алексея Катышева, избитого в пьяной драке, доставили в больницу Ялты. Обследование выявило у бывшего актера ряд серьезных заболеваний, которые он не имел возможности лечить. Спустя два дня после госпитализации Катышев скончался.