Актер Гоша Куценко обратился к своим дочерям с необычным посланием, адресованным в будущее. Исполнитель главной роли в сериале «Скорая помощь» признался, что редко говорит детям о своих чувствах, и решил исправить эту ситуацию. Видеообращение он опубликовал в соцсети.
«Дорогие мои дочки, дочурочки, доченьки! Надеюсь, вы в будущем увидите это мое послание. Я подумал о том, что нам почти никогда не удавалось поговорить о том, насколько мы любим друг друга. Я решил это исправить. Я люблю вас самой сильной отцовской любовью. Вы — мой смысл на земле. Вспоминайте всегда меня с улыбкой на лице. Ваш папа. Привет со съемок, как всегда», — произнес артист.
В 1996 году Куценко впервые стал отцом. Его дочь Полина родилась от актрисы Марии Порошиной. Еще в подростковом возрасте девушка решила пойти по стопам родителей, а в 2017 году получила диплом театрального института имени Бориса Щукина. На церемонии вручения присутствовали оба родителя — они сохранили теплые отношения после разрыва.
Куценко не раз подчеркивал в интервью, что относится к Порошиной с огромным уважением и любовью, и она отвечает ему взаимностью. Бывшие партнеры периодически видятся и поддерживают общение. Как отмечал продюсер, нынешняя жена актера не испытывает ревности к его прошлым отношениям, поскольку для этого нет оснований.
Сейчас артист воспитывает двух дочерей вместе с фотомоделью Ириной Скриниченко: 12-летнюю Евгению и 9-летнюю Светлану. Недавно Куценко признался, что не считает себя идеальным отцом — из-за плотного графика он редко бывает дома и не может уделять семье столько времени, сколько хотелось бы.
Ранее Гоша Куценко раскрыл подробности отношений Марии Порошиной и Ярослава Бойко.