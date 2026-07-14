«Дорогие мои дочки, дочурочки, доченьки! Надеюсь, вы в будущем увидите это мое послание. Я подумал о том, что нам почти никогда не удавалось поговорить о том, насколько мы любим друг друга. Я решил это исправить. Я люблю вас самой сильной отцовской любовью. Вы — мой смысл на земле. Вспоминайте всегда меня с улыбкой на лице. Ваш папа. Привет со съемок, как всегда», — произнес артист.