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Ирина Безрукова не узнала Павла Прилучного на съемках «Холопа 3»

Актриса рассказала, как не узнала Прилучного на съемках
Ирина Безрукова на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Актриса Ирина Безрукова рассказала в своем Telegram-канале, что поначалу приняла Павла Прилучного за случайного прохожего. Звезда не смогла опознать коллегу из-за сложного грима. По словам Безруковой, она заметила на площадке незнакомца и решила, что тот просто забрел в павильон из соседнего отеля. Все изменилось, только когда Прилучный заговорил с ней.

«Смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и черных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят», — поделилась артистка.

Павел Прилучный и Ирина Безрукова / фото: соцсети
Павел Прилучный и Ирина Безрукова / фото: соцсети

Напомним, первая часть «Холопа» вышла в 2020 году и установила рекорд по кассовым сборам в российском прокате. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко. В 2024 году зрители увидели сиквел, а в июне 2026-го в России состоялась премьера третьей части франшизы.

Ранее жена Павла Прилучного поделилась фото с их общим сыном.