Ирина Безрукова не узнала Павла Прилучного на съемках «Холопа 3»

Актриса Ирина Безрукова рассказала в своем Telegram-канале, что поначалу приняла Павла Прилучного за случайного прохожего. Звезда не смогла опознать коллегу из-за сложного грима. По словам Безруковой, она заметила на площадке незнакомца и решила, что тот просто забрел в павильон из соседнего отеля. Все изменилось, только когда Прилучный заговорил с ней.