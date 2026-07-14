Ирина Безрукова не узнала Павла Прилучного на съемках «Холопа 3»

Актриса Ирина Безрукова рассказала в своем Telegram-канале, что поначалу приняла Павла Прилучного за случайного прохожего. Звезда не смогла опознать коллегу из-за сложного грима. По словам Безруковой, она заметила на площадке незнакомца и решила, что тот просто забрел в павильон из соседнего отеля. Все изменилось, только когда Прилучный заговорил с ней.
«Смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и черных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят», — поделилась артистка.
Напомним, первая часть «Холопа» вышла в 2020 году и установила рекорд по кассовым сборам в российском прокате. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко. В 2024 году зрители увидели сиквел, а в июне 2026-го в России состоялась премьера третьей части франшизы.
Ранее жена Павла Прилучного поделилась фото с их общим сыном.