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Кустурица назвал новый фильм по повести Распутина «Чуружанкой»

Выход картины в прокат ожидается в 2027 году
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил в интервью «Вестям», что его новая картина по повести «Последний срок» выйдет под названием «Чуружанка». Ранее режиссер говорил, что фильм будет называться «Один день моей жизни».

«Чуружанка» — это жительница Чуруга, деревни в Сербии.

«Речь идет об отчуждении внутри семьи, которое сегодня во всем мире достигло своего апогея. Валентин Распутин — один из величайших ваших писателей XX века, а его произведения — это высочайшее достижение литературы. При этом “Последний срок” — это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие», — сказал Кустурица.

Эмир Кустурица
Эмир Кустурица

По мнению режиссера, семья остается единственным, что способно сохранить человека в современном мире. «Именно здесь пролегают огромные различия между нами и Западом в отношении к человеческой душе, в ее значении, в том внутреннем магнетизме, который существует между людьми, в скрытых чувствах, в том, что на Западе уже почти невозможно», — добавил Кустурица.

Ранее Кустурица сообщал, что фильм по мотивам повести Распутина будет сниматься в Сербии, а его действие перенесут в современный контекст. Тогда режиссер говорил, что рабочее название картины — «Один день моей жизни», а ее выход в прокат ожидается в 2027 году.