История бывшего наемного убийцы, вернувшегося в криминальный мир после убийства любимой собаки, на первый взгляд кажется простой. Но именно лаконичный сюжет позволил авторам сосредоточиться на создании собственного преступного мира со строгими правилами, запоминающимися персонажами и уникальной пластикой экшен-сцен. То, как снимали фильм «Джон Уик», показывает, насколько тщательно создатели продумывали каждую деталь — от сценария и актерской подготовки до хореографии перестрелок, ставшей новым стандартом для всего жанра.