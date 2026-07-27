Фильм рассказывает историю молодой женщины Надежды, которая после трагической ошибки оказывается в колонии, где рожает дочь. Освободившись, героиня пытается вернуть ребенка и заново найти свое место в жизни. То, как снимали фильм «Кукла», во многом объясняет его эмоциональную силу: Бероев стремился отказаться от привычных жанровых штампов и создать максимально честную драму о раскаянии, материнстве и втором шансе. Для режиссера эта картина стала глубоко личным высказыванием, поэтому многие творческие решения принимались не по законам коммерческого кино, а исходя из желания сохранить документальную достоверность происходящего.
Особенности съемочного процесса
Работа над фильмом продолжалась несколько лет и началась задолго до выхода съемочной группы на площадку. Егор Бероев не только поставил картину, но и самостоятельно написал сценарий, предварительно собрав большое количество документального материала. Создатели стремились показать жизнь героев максимально правдиво, поэтому большое внимание уделяли деталям, актерской подготовке и выбору натуры.
Сценарий вырос из реальных историй
Основой фильма стали истории женщин, с которыми Егор Бероев познакомился во время работы с благотворительным фондом «Я есть!». Еще в начале 2010-х актер начал посещать православный приют при Покровском монастыре, где жили дети, рожденные женщинами, отбывавшими наказание в колониях.
Позже Бероев несколько лет ездил в исправительные учреждения, беседовал с заключенными, изучал их судьбы и постепенно пришел к выводу, что хочет рассказать именно такую историю. Главная героиня Надя не имеет одного конкретного прототипа — ее образ объединил судьбы сразу нескольких женщин.
Егор Бероев впервые стал режиссером полнометражного кино
До «Куклы» Бероев уже пробовал себя в театральной режиссуре, но полнометражный художественный фильм стал для него первым подобным опытом.
Изначально сценарий должны были писать приглашенные авторы, но режиссер остался недоволен результатом. По его словам, история требовала слишком личного отношения, поэтому он решил самостоятельно закончить сценарий, стараясь сохранить эмоциональную искренность каждого эпизода.
Главную героиню искали среди сотен претенденток
Поиск исполнительницы главной роли оказался одним из самых сложных этапов подготовки.
Создатели просмотрели около 250 актрис, включая известных артисток, но нужный типаж долго не находился. В итоге Бероев неожиданно решил искать исполнительницу среди балерин, считая, что они обладают необходимой внутренней дисциплиной и способностью к эмоциональному преодолению.
Так режиссер познакомился с Анной Панкратовой — студенткой московской школы классического танца, для которой «Кукла» стала первой большой работой в кино.
Балерину пришлось полностью изменить
Анне Панкратовой пришлось буквально заново учиться двигаться.
Главной задачей было избавиться от профессиональной балетной пластики. Во время репетиций актриса специально работала над походкой, осанкой и манерой поведения, чтобы выглядеть обычной девушкой из Ростовской области, а не профессиональной танцовщицей.
Не менее сложной оказалась актерская задача: Панкратова должна была сыграть Надежду в двух совершенно разных жизненных состояниях — до заключения и спустя шесть лет после колонии.
Создатели отказались от тюремных клише
Авторы сознательно не превращали фильм в жесткую криминальную драму.
Вместо натуралистичного изображения колонии Бероев сосредоточился на внутреннем состоянии героини. Поэтому основное внимание уделяется не насилию или быту исправительного учреждения, а психологическим изменениям Нади и ее попыткам сохранить человечность.
Съемки проходили сразу в нескольких регионах России
География фильма стала важной частью повествования.
Ростовская область помогла передать атмосферу южного города, где начинается история героини, а Суздаль стал символом ее духовного поиска и новой надежды. Дополнительные эпизоды снимались в Крыму, что позволило разнообразить визуальную палитру картины.
Когда проходили съемки фильма «Кукла»
Подготовка проекта заняла несколько лет. Сценарий создавался после длительной исследовательской работы, а затем был представлен на питчинге Министерства культуры России, где получил государственную поддержку.
Основной съемочный период состоялся в 2024 году. После завершения съемок картина прошла длительный этап монтажа и постпродакшена.
В широкий российский прокат фильм вышел 30 апреля 2025 года.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной проблемой стала нехватка финансирования.
Средств, выделенных Министерством культуры, оказалось недостаточно для реализации проекта в полном объеме, поэтому часть бюджета Егор Бероев и продюсеры вложили самостоятельно. Режиссер неоднократно говорил, что изначально не рассчитывал заработать на фильме, рассматривая его прежде всего как важное авторское высказывание.
Не менее сложным оказался кастинг главной героини. Пока не была найдена Анна Панкратова, съемки фактически невозможно было начать, несмотря на полностью подготовленный производственный процесс.
Серьезной задачей стала и работа над достоверностью. Бероев стремился показать судьбу бывшей заключенной максимально честно, избегая как романтизации, так и излишнего драматического сгущения красок. Поэтому перед съемками он использовал собственные многолетние наблюдения и воспоминания о встречах с женщинами, прошедшими через колонии.
Кто сыграл в фильме «Кукла»
Главную роль исполнила Анна Панкратова, для которой картина стала кинодебютом. Ее героиня проходит сложный путь от эмоциональной юной девушки до женщины, пытающейся начать жизнь заново после освобождения.
Образ Андрея, человека, который помогает Надежде не потерять надежду, воплотил Никита Тезин.
Также в фильме снялись Егор Бероев, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Данила Краснов и другие российские актеры.
Интересные факты о фильме «Кукла»
Несмотря на камерный масштаб, «Кукла» хранит немало любопытных деталей, оставшихся за кадром. От необычного кастинга и реальных событий, вдохновивших сценарий, до географии съемок и личной истории создателей — эти факты позволяют по-новому взглянуть на режиссерский дебют Егора Бероева.
Главную музыкальную тему фильма «Падают звезды вверх» написал рэп-исполнитель 9 Грамм (Аветис Мирзаянц).
Уже после завершения работы над «Куклой» Егор Бероев вновь занял режиссерское кресло, приступив к съемкам многосерийного проекта «Марик».
Во время работы над фильмом между Егором Бероевым и Анной Панкратовой завязались отношения. Позже они стали супругами, хотя роман начался уже после окончания съемок картины.