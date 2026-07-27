Фильм рассказывает историю молодой женщины Надежды, которая после трагической ошибки оказывается в колонии, где рожает дочь. Освободившись, героиня пытается вернуть ребенка и заново найти свое место в жизни. То, как снимали фильм «Кукла», во многом объясняет его эмоциональную силу: Бероев стремился отказаться от привычных жанровых штампов и создать максимально честную драму о раскаянии, материнстве и втором шансе. Для режиссера эта картина стала глубоко личным высказыванием, поэтому многие творческие решения принимались не по законам коммерческого кино, а исходя из желания сохранить документальную достоверность происходящего.