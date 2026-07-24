Фильм Михаила Архипова переносит зрителя в эпоху, когда человечество еще только мечтало о покорении космоса, а режиссеры пытались представить другие миры, не имея современных технологий. Как снимали фильм «Планета» — вопрос не менее интересный, чем его сюжет. Авторы не просто рассказали историю вымышленного постановщика Николая Беренцева, но и буквально реконструировали процесс создания советского научно-фантастического кино. Благодаря этому картина одновременно стала драмой о художнике, признанием в любви кинематографу и своеобразным путешествием в историю отечественной фантастики.