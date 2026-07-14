Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь Аксенова рассказала о выгорании после съемок сериала «Холод»

Актриса призналась, что столкнулась с выгоранием и физическим истощением после съемок
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова

Любовь Аксенова рассказала, что столкнулась с профессиональным выгоранием после завершения съемок криминальной драмы «Холод». Как передает Super слова актрисы на премьере сериала, к концу проекта она испытывала сильное эмоциональное и физическое истощение.

Аксенова отметила, что интенсивный график и высокая вовлеченность в работу сказались на самочувствии. Медики диагностировали у нее выгорание, а сама артистка призналась, что временами испытывала сильную усталость и желание изолироваться от внешнего мира.

При этом актриса подчеркнула, что сам творческий процесс частично помогал справляться с нагрузкой. По ее словам, интерес к роли и работе на площадке позволял временно преодолевать усталость, несмотря на общее истощение.

После окончания съемок Аксеновой потребовалось время на восстановление. Она также призналась, что завершение проекта далось ей эмоционально непросто, поскольку работа над сериалом заняла значительную часть ее жизни и стала важным профессиональным этапом.

Тема выгорания в киноиндустрии в последние годы все чаще становится предметом обсуждения: актеры и съемочные группы работают в условиях плотных графиков и высокой психологической нагрузки, особенно на крупных драматических проектах.

Ранее Любовь Аксенова похудела на пять кг для роли в криминальной драме «Холод».

Премьера сериала «Холод» состоится С 16 июля в онлайн-кинотеатрах Иви, Start и Wink.