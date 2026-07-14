Любовь Аксенова рассказала, что столкнулась с профессиональным выгоранием после завершения съемок криминальной драмы «Холод». Как передает Super слова актрисы на премьере сериала, к концу проекта она испытывала сильное эмоциональное и физическое истощение.
Аксенова отметила, что интенсивный график и высокая вовлеченность в работу сказались на самочувствии. Медики диагностировали у нее выгорание, а сама артистка призналась, что временами испытывала сильную усталость и желание изолироваться от внешнего мира.
При этом актриса подчеркнула, что сам творческий процесс частично помогал справляться с нагрузкой. По ее словам, интерес к роли и работе на площадке позволял временно преодолевать усталость, несмотря на общее истощение.
После окончания съемок Аксеновой потребовалось время на восстановление. Она также призналась, что завершение проекта далось ей эмоционально непросто, поскольку работа над сериалом заняла значительную часть ее жизни и стала важным профессиональным этапом.
Тема выгорания в киноиндустрии в последние годы все чаще становится предметом обсуждения: актеры и съемочные группы работают в условиях плотных графиков и высокой психологической нагрузки, особенно на крупных драматических проектах.
Ранее Любовь Аксенова похудела на пять кг для роли в криминальной драме «Холод».
Премьера сериала «Холод» состоится С 16 июля в онлайн-кинотеатрах Иви, Start и Wink.