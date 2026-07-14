В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового сериала «Лаки». На красную дорожку вышли продюсер проекта Риз Уизерспун и исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой.
50-летняя Риз Уизерспун выбрала для мероприятия черное мини-платье с корсетным лифом и тонкими бретелями. Образ актриса дополнила черными босоножками на каблуке. Волосы ей уложили мягкими волнами, а макияж выполнили в естественных оттенках.
Аня Тейлор-Джой появилась на дорожке в белом атласном платье с глубоким V-образным декольте и асимметричной драпировкой. На ногах у актрисы были белые босоножки, а волосы она оставила распущенными.
«Лаки» — криминальная драма о мошеннице по имени Лаки Армстронг. После дерзкого ограбления она решает завязать с преступным прошлым. Но случайно купленный лотерейный билет приносит ей многомиллионный выигрыш. Чтобы забрать деньги, Лаки придется раскрыть свою личность и рискнуть свободой. Тогда она разрабатывает рискованный план, который позволит получить приз, не попав в руки полиции.
Ранее Риз Уизерспун появилась на презентации сериала «Эль» — приквела культовой «Блондинки в законе».