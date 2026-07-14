Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аня Тейлор-Джой и Риз Уизерспун представили свой новый сериал в Лос-Анджелесе

Актрисы появились на премьере криминальной драмы «Лаки»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Аня Тейлор-Джой и Риз Уизерспун
Аня Тейлор-Джой и Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового сериала «Лаки». На красную дорожку вышли продюсер проекта Риз Уизерспун и исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой.

50-летняя Риз Уизерспун выбрала для мероприятия черное мини-платье с корсетным лифом и тонкими бретелями. Образ актриса дополнила черными босоножками на каблуке. Волосы ей уложили мягкими волнами, а макияж выполнили в естественных оттенках.

Аня Тейлор-Джой и Риз Уизерспун
Аня Тейлор-Джой и Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Аня Тейлор-Джой появилась на дорожке в белом атласном платье с глубоким V-образным декольте и асимметричной драпировкой. На ногах у актрисы были белые босоножки, а волосы она оставила распущенными. 

«Лаки» — криминальная драма о мошеннице по имени Лаки Армстронг. После дерзкого ограбления она решает завязать с преступным прошлым. Но случайно купленный лотерейный билет приносит ей многомиллионный выигрыш. Чтобы забрать деньги, Лаки придется раскрыть свою личность и рискнуть свободой. Тогда она разрабатывает рискованный план, который позволит получить приз, не попав в руки полиции. 

Ранее Риз Уизерспун появилась на презентации сериала «Эль» — приквела культовой «Блондинки в законе».