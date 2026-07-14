«Лаки» — криминальная драма о мошеннице по имени Лаки Армстронг. После дерзкого ограбления она решает завязать с преступным прошлым. Но случайно купленный лотерейный билет приносит ей многомиллионный выигрыш. Чтобы забрать деньги, Лаки придется раскрыть свою личность и рискнуть свободой. Тогда она разрабатывает рискованный план, который позволит получить приз, не попав в руки полиции.