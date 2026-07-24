Вышедший в 1925 году «Броненосец "Потемкин"» считается одним из самых значимых фильмов в истории кинематографа. Картина была создана к 20-летию революции 1905 года, но довольно быстро вышла за рамки агитационного кино и стала образцом режиссерского мастерства. Сегодня фильм изучают в киношколах по всему миру, а сцена на Потемкинской лестнице входит практически во все списки величайших эпизодов в истории кино. В этом материале мы расскажем, как снимали фильм «Броненосец "Потемкин"», почему Эйзенштейн отказался от первоначального сценария и какие решения сделали картину настоящей легендой.