Вышедший в 1925 году «Броненосец "Потемкин"» считается одним из самых значимых фильмов в истории кинематографа. Картина была создана к 20-летию революции 1905 года, но довольно быстро вышла за рамки агитационного кино и стала образцом режиссерского мастерства. Сегодня фильм изучают в киношколах по всему миру, а сцена на Потемкинской лестнице входит практически во все списки величайших эпизодов в истории кино. В этом материале мы расскажем, как снимали фильм «Броненосец "Потемкин"», почему Эйзенштейн отказался от первоначального сценария и какие решения сделали картину настоящей легендой.
Особенности съемочного процесса
Работа над «Броненосцем "Потемкин"» оказалась настоящим экспериментом. Сергей Эйзенштейн не просто снимал историческую драму — он искал новый киноязык, который позволил бы воздействовать на зрителя не словами, а изображением, ритмом и монтажом. Многие приемы, придуманные режиссером во время производства фильма, впоследствии стали классикой мирового кинематографа.
Фильм снимали на местах реальных событий
После того как режиссер отказался от первоначального масштабного сценария, охватывавшего практически всю революцию 1905 года, действие было сосредоточено на восстании экипажа броненосца «Потемкин». Для большей достоверности съемочную группу отправили в Одессу — здесь разворачивались реальные события, легшие в основу фильма.
Одесса в середине 1920-х годов уже считалась одним из центров советского кинопроизводства, а знакомые каждому жителю города улицы, порт и знаменитая Потемкинская лестница стали естественными декорациями картины.
Вместо настоящего «Потемкина» снимался другой корабль
К моменту съемок легендарный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» уже находился в крайне плохом состоянии и ожидал утилизации. Использовать его было невозможно.
Поэтому роль знаменитого корабля исполнил броненосец «Двенадцать апостолов», стоявший в Одесском порту. Правда, к тому моменту судно уже использовали как плавучий склад мин, что значительно осложняло работу операторов и художников. Некоторые сцены внутренних помещений вообще пришлось переносить на другой корабль — крейсер «Коминтерн».
Эйзенштейн постоянно переписывал фильм прямо во время съемок
Хотя у картины существовал утвержденный сценарий, режиссер нередко менял его прямо на площадке. Многие эпизоды появились благодаря импровизации и наблюдательности Эйзенштейна.
Так, например, сцена шторма, открывающая фильм, отсутствовала в первоначальном сценарии. Она родилась уже во время работы в Одессе и сразу задала эмоциональный тон всей истории.
Такой подход впоследствии стал одной из отличительных особенностей режиссерского метода Эйзенштейна: он считал, что реальная жизнь нередко предлагает более выразительные решения, чем заранее написанный текст.
В фильме практически нет профессиональных актеров
Одной из самых необычных особенностей картины стал отказ от привычной звездной системы.
Эйзенштейн сознательно подбирал исполнителей по внешнему типажу, а не по актерской известности. Большинство участников съемок были рабочими, матросами, студентами, жителями Одессы или актерами театров без большого кинематографического опыта.
Режиссер был убежден, что типаж способен передать характер героя убедительнее, чем сложная актерская игра. Позже этот принцип получил название «типажный кастинг» и оказал огромное влияние на советское кино.
Красный флаг раскрашивали вручную
Сегодня этот прием кажется простым, но в 1925 году он производил ошеломляющее впечатление.
Поскольку фильм снимался на черно-белую пленку, настоящий красный флаг выглядел бы на экране почти черным. Чтобы добиться нужного эффекта, создатели использовали белое полотнище, а затем на премьерной копии вручную раскрасили 108 кадров с изображением флага красной краской.
Это был один из первых примеров художественного использования ручной раскраски в советском кино. Во время премьерного показа в Большом театре появление ярко-красного знамени стало одной из самых обсуждаемых сцен фильма.
Монтаж стал главным героем картины
Во время работы над «Броненосцем "Потемкин"» Сергей Эйзенштейн окончательно сформировал свой знаменитый метод монтажного построения фильма.
Режиссер стремился не просто соединять кадры между собой, а вызывать у зрителя сильную эмоциональную реакцию за счет их столкновения. Благодаря этому даже относительно короткие сцены приобретают невероятное напряжение.
Особенно ярко этот прием проявился в эпизоде расстрела на Потемкинской лестнице. Несмотря на то что сама сцена длится всего несколько минут, благодаря монтажу она воспринимается как масштабная трагедия и до сих пор считается одной из самых влиятельных сцен в истории мирового кинематографа.
Когда проходили съемки фильма «Броненосец “Потемкин”»
Работа над картиной началась в 1925 году, когда в СССР активно готовились к празднованию 20-летия Первой русской революции. Изначально Сергей Эйзенштейн должен был снять масштабную историческую киноэпопею, охватывающую сразу несколько ключевых событий 1905 года — от Русско-японской войны до московского вооруженного восстания. Сценарий Нины Агаджановой включал десятки эпизодов и предполагал съемки сразу в нескольких городах страны.
Первые съемочные дни прошли в Ленинграде. Здесь Эйзенштейн успел снять сцены железнодорожной забастовки, разгона демонстрации на Садовой улице, городские улицы и конку. Но вскоре планы пришлось пересмотреть: с наступлением осени в городе установилась туманная погода, которая практически исключала возможность продолжать натурные съемки.
Ситуацию осложняли и жесткие сроки. Сценарий был окончательно утвержден только 4 июня 1925 года, а закончить фильм требовалось уже к концу года, чтобы успеть представить его к юбилейным торжествам. Понимая, что снять масштабную картину в оставшееся время невозможно, режиссер принял смелое решение полностью изменить концепцию проекта.
Эйзенштейн отказался почти от всего первоначального сценария и сосредоточился лишь на одном эпизоде революции — восстании на броненосце «Потемкин».
Основной этап съемок проходил летом и осенью 1925 года в Одессе. Здесь группа работала в городском порту, на кораблях Черноморского флота и, конечно, на знаменитой Потемкинской лестнице, которая после выхода фильма стала известна далеко за пределами СССР.
Первый показ картины состоялся 24 декабря 1925 года в Большом театре на торжественном заседании, посвященном юбилею революции. Уже спустя несколько недель, 18 января 1926 года, фильм вышел в широкий прокат в московском кинотеатре «Художественный».
Кто сыграл в фильме «Броненосец "Потемкин"»
В отличие от большинства художественных фильмов своего времени, «Броненосец "Потемкин"» практически не строился вокруг звездных актеров. Сергей Эйзенштейн сознательно отказался от привычной системы кинозвезд, считая, что внешний типаж и выразительная пластика способны сказать зрителю гораздо больше, чем известное имя. Тем не менее многие исполнители создали запоминающиеся образы, ставшие частью истории кинематографа.
Основные роли исполнили:
Александр Антонов — матрос Григорий Вакуленчук, один из лидеров восстания;
Владимир Барский — командир броненосца Голиков;
Григорий Александров — лейтенант Гиляровский;
Иван Бобров — юный матрос;
Михаил Гоморов — матрос;
Александр Левшин — офицер;
Нина Полтавцева — женщина в пенсне;
Владимир Уральский — матрос;
Андрей Файт — наборщик;
Константин Фельдман — заговорщик-меньшевик;
Беатрис Ветольди — женщина с детской коляской;
Иона Бий-Бродский — студент.
В небольшом камео можно заметить и самого Сергея Эйзенштейна — режиссер появился в одном из эпизодов в роли жителя Одессы. Подобные появления автора в собственных картинах впоследствии стали своеобразной традицией у многих известных режиссеров.
Интересные факты о фильме «Броненосец “Потемкин”»
Спустя сто лет после премьеры «Броненосец "Потемкин"» остается одной из самых обсуждаемых картин в истории мирового кинематографа. Фильм не только изменил представление о возможностях монтажа, но и оказал огромное влияние на режиссеров разных поколений. Вот несколько интересных фактов, которые помогут взглянуть на картину с новой стороны.
Более полувека считался одним из лучших фильмов в истории
Практически сразу после выхода «Броненосец "Потемкин"» получил международное признание. В 1926 году картина была удостоена награды на Всемирной выставке в Париже, а позже неоднократно возглавляла списки величайших фильмов всех времен.
В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе международное жюри критиков признало фильм лучшим в истории мирового кино. В последующие десятилетия картина регулярно входила в престижный рейтинг журнала Sight & Sound, а в 2010 году заняла третье место в списке ста лучших неанглоязычных фильмов по версии журнала Empire.
Сцену на Потемкинской лестнице цитировали десятки режиссеров
Эпизод с расстрелом мирных жителей на Потемкинской лестнице и катящейся вниз детской коляской стал одним из самых узнаваемых в истории кинематографа.
Ему отдавали дань уважения или пародировали в самых разных фильмах. Среди наиболее известных примеров — «Неприкасаемые» Брайана Де Пальмы, «Бразилия» Терри Гиллиама, «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «Гуд бай, Ленин!», а также отдельные серии «Симпсонов». Даже спустя десятилетия режиссеры продолжают обращаться к этому эпизоду как к символу кинематографического мастерства.
Фильм долгое время был запрещен в Великобритании
Несмотря на международное признание, в ряде стран картину встретили настороженно. В Великобритании власти опасались, что революционный пафос фильма может спровоцировать общественные волнения, поэтому его прокат был запрещен почти на три десятилетия. Полностью запрет сняли лишь в 1950-х годах.
Картина неоднократно менялась после премьеры
За свою историю «Броненосец "Потемкин"» пережил несколько редакций. После продажи оригинального негатива в Германию часть кадров была вырезана местной цензурой. Позже изменения вносились и в СССР: некоторые титры были переписаны, а эпиграф с цитатой Льва Троцкого заменили словами Владимира Ленина.
В 2005 году международная команда реставраторов при участии российских архивов восстановила авторскую версию фильма максимально близко к замыслу Сергея Эйзенштейна.
У фильма было множество музыкальных сопровождений
Поскольку «Броненосец "Потемкин"» является немым фильмом, на протяжении десятилетий он демонстрировался с разной музыкой.
Одним из самых известных считается саундтрек немецкого композитора Эдмунда Майзеля, написанный специально для европейского проката в 1926 году. Позже фильм сопровождала музыка Николая Крюкова, а в 1976 году в новой редакции использовали фрагменты симфоний Дмитрия Шостаковича.
Интерес к картине не угасает и сегодня. В разные годы собственные музыкальные версии создавали британская группа Pet Shop Boys, композитор Майкл Найман и другие современные музыканты. К столетию фильма, которое отмечалось в 2025 году, появились сразу несколько новых саундтреков, написанных специально для юбилейных показов.
Даже противники СССР признавали силу фильма
Одним из самых неожиданных отзывов о картине стала оценка министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Он называл «Броненосец "Потемкин"» выдающимся произведением киноискусства и признавал, что художественная сила фильма настолько велика, что способна убедить зрителя независимо от его политических взглядов. Этот парадоксальный факт часто приводят как доказательство универсального языка кино, созданного Эйзенштейном.
Влияние фильма ощущается до сих пор
Сегодня «Броненосец "Потемкин"» остается обязательной частью программ ведущих киношкол мира. Его изучают как пример совершенного монтажа, работы с композицией кадра и организации массовых сцен. Многие режиссеры — от Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика до Фрэнсиса Форда Копполы и Мартина Скорсезе — признавали влияние Сергея Эйзенштейна на развитие мирового кинематографа.
За сто лет «Броненосец "Потемкин"» превратился из юбилейной революционной картины в произведение мирового искусства. Сегодня его ценят не столько как исторический документ своей эпохи, сколько как фильм, который навсегда изменил представление о выразительных возможностях кино и доказал, что язык монтажа способен воздействовать на зрителя сильнее любых слов.