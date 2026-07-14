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Светлана Немоляева вспомнила, как ее карьеру спас Эльдар Рязанов

89-летняя актриса рассказала, как роль у режиссера повлияла на ее карьеру

В новом интервью-шоу Вадима Верника «Актерские династии» на Кино Mail героями первого выпуска стали представители семьи Немоляевых-Лазаревых. Прослеживая свой творческий путь, Светлана Немоляева вспомнила о временах, когда зрители плохо узнавали ее в театре среди других звезд сцены.

Переломным моментом стало сотрудничество актрисы с режиссером Эльдаром Рязановым.

«Меня никто не знал. Я уже несколько лет играла (на сцене Театра им. Маяковского, – прим. ред.). И вот однажды я выхожу на сцену, и раздаются аплодисменты. Я встала как вкопанная, я даже не очень могла понять, что это означает. Потом я поняла — подумала, наверное, это “Служебный роман”», — поделилась народная артистка.

Кадр из фильма «Служебный роман»
Кадр из фильма «Служебный роман»

При этом сотрудничество режиссера и актрисы началось раньше работы над этой картиной 1977 года — оказалось, Немоляева проходила пробы на роль Нади в фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 1975 году. Правда, закончилось это не слишком удачно — после восьми проб режиссер сказал актрисе: «Света, можно хуже, но трудно…».

Эта неудача, тем не менее, не сказалась на желании Рязанова снять актрису в кино – так появилась роль Оли Рыжовой в «Служебном романе», принесшая Немоляевой всенародную славу.