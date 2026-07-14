«Меня никто не знал. Я уже несколько лет играла (на сцене Театра им. Маяковского, – прим. ред.). И вот однажды я выхожу на сцену, и раздаются аплодисменты. Я встала как вкопанная, я даже не очень могла понять, что это означает. Потом я поняла — подумала, наверное, это “Служебный роман”», — поделилась народная артистка.