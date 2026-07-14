В Госдуме поддержали идею отложить релиз «Человека-паука» ради успеха «Колобка»

«Кино, как известно, не только развлечение, но и серьезное идеологическое оружие, способ продвижения заданных нарративов, инструмент психологического воздействия и воспитания. Именно поэтому в большинстве стран со своей киноиндустрией и школой, как у России, тем или иным способом отечественный кинематограф поддерживается. Поэтому не вижу никакого повода под видом честной конкуренции продвигать чужую продукцию. Мы это, кстати, уже проходили и лишились многого — от промышленности до сельского хозяйства. Теперь вот с большими трудами восстанавливаем», — сказал он.