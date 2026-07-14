Актриса Аглая Тарасова вышла в свет на премьеру криминальной драмы «Холод». Мероприятие прошло 13 июля в московском киноцентре «Октябрь».
Для выхода знаменитость выбрала черное короткое платье-комбинацию с кружевом. Образ дополнили жакет в тон, кожаная сумка Chanel, полупрозрачные босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. Перед фотографами актриса появилась с волосами, уложенными в пучок, и макияжем с розовой помадой.
В числе гостей вечера также заметили Любовь Аксенову, Александра Горчилина, Юрия Быкова, Андрея Золотарева, Лукерью Ильяшенко, Романа Евдокимова, Михаила Тройника и других звезд.
Ранее Ксения Раппопорт отправилась на отдых с Аглаей Тарасовой и дочерью от Колокольникова.