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Аглая Тарасова вышла в свет в мини-платье с кружевной отделкой

Актриса посетила премьеру сериала в откровенном наряде
Аглая Тарасова, фото: пресс-служба
Аглая Тарасова, фото: пресс-служба

Актриса Аглая Тарасова вышла в свет на премьеру криминальной драмы «Холод». Мероприятие прошло 13 июля в московском киноцентре «Октябрь».

Для выхода знаменитость выбрала черное короткое платье-комбинацию с кружевом. Образ дополнили жакет в тон, кожаная сумка Chanel, полупрозрачные босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. Перед фотографами актриса появилась с волосами, уложенными в пучок, и макияжем с розовой помадой.

Аглая Тарасова, фото: пресс-служба
Аглая Тарасова, фото: пресс-служба

В числе гостей вечера также заметили Любовь Аксенову, Александра Горчилина, Юрия Быкова, Андрея Золотарева, Лукерью Ильяшенко, Романа Евдокимова, Михаила Тройника и других звезд.

Ранее Ксения Раппопорт отправилась на отдых с Аглаей Тарасовой и дочерью от Колокольникова.