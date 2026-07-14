Для выхода знаменитость выбрала черное короткое платье-комбинацию с кружевом. Образ дополнили жакет в тон, кожаная сумка Chanel, полупрозрачные босоножки на каблуках и солнцезащитные очки. Перед фотографами актриса появилась с волосами, уложенными в пучок, и макияжем с розовой помадой.