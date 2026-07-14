Аня Тейлор-Джой, исполняющая роль эльфийки Серен в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом», призналась, что до сих пор не читала книги Дж. Р. Р. Толкина. Об этом актриса рассказала в разговоре с Variety на премьере сериала Lucky, сообщает Life.ru.
По словам Тейлор-Джой, она планирует в ближайшее время познакомиться с оригинальным литературным материалом, чтобы глубже погрузиться в мир Средиземья. Актриса также отметила, что в детстве воспринимала «Гарри Поттера» и «Властелина колец» как взаимоисключающие вселенные, однако позже изменила своё мнение, посмотрев все фильмы во время пандемии.
«Властелин колец: Охота за Голлумом» станет новым проектом во франшизе и развернется между событиями трилогий «Хоббит» и «Властелин колец». Режиссером выступит Энди Серкис, который вновь сыграет Голлума с использованием технологии захвата движения.
К актерскому составу присоединятся Кейт Уинслет, Джейми Дорнан и Лео Вудалл, а также к своим ролям вернутся Иэн Маккеллен, Элайджа Вуд и Ли Пейс. Роль Арагорна исполнит Джейми Дорнан, заменив Вигго Мортенсена. По словам Серкиса, сам Мортенсен положительно отнесся к новому этапу развития франшизы.
Персонаж Тейлор-Джой — эльфийка-синдар по имени Серен — станет одной из новых фигур в истории Средиземья. Актриса с юмором отозвалась о своей роли, отметив, что была бы не против, если бы ее запомнили как «смертоносного эльфа».