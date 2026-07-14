По словам Тейлор-Джой, она планирует в ближайшее время познакомиться с оригинальным литературным материалом, чтобы глубже погрузиться в мир Средиземья. Актриса также отметила, что в детстве воспринимала «Гарри Поттера» и «Властелина колец» как взаимоисключающие вселенные, однако позже изменила своё мнение, посмотрев все фильмы во время пандемии.