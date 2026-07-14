Линдси Лохан поделилась новыми фотографиями с празднования своего 40-летия. Актриса устроила большой семейный вечер для родных и друзей.
На снимках вместе с Лохан позируют ее родители Дина и Майкл, братья Майкл и Дакота, сестра Али, а также 39-летний муж актрисы Бадер Шаммас.
Для праздника звезда выбрала короткое платье без рукавов, украшенное металлической бахромой, и золотистые босоножки на высоком каблуке. Волосы актриса оставила распущенными. В макияже она сделала акцент на глаза с сияющими тенями и густо накрашенными ресницами. Ее муж надел бежевый костюм и белые кроссовки.
Ранее поклонники увидились появлению на празднике отца Лохан, с которым актриса долгое время не общалась.