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Линдси Лохан показала кадры с празднования 40-летия

Актриса поделилась счастливыми фото с мужем, родственниками и друзьями
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Линдси Лоахан с матерью / фото: соцсети
Линдси Лоахан с матерью / фото: соцсети

Линдси Лохан поделилась новыми фотографиями с празднования своего 40-летия. Актриса устроила большой семейный вечер для родных и друзей.

На снимках вместе с Лохан позируют ее родители Дина и Майкл, братья Майкл и Дакота, сестра Али, а также 39-летний муж актрисы Бадер Шаммас.

Линдси Лохан с братьями, сестрой и мамой / фото: соцсети
Линдси Лохан с братьями, сестрой и мамой / фото: соцсети

Для праздника звезда выбрала короткое платье без рукавов, украшенное металлической бахромой, и золотистые босоножки на высоком каблуке. Волосы актриса оставила распущенными. В макияже она сделала акцент на глаза с сияющими тенями и густо накрашенными ресницами. Ее муж надел бежевый костюм и белые кроссовки. 

Линдси Лохан / фото: соцсети
Линдси Лохан / фото: соцсети
Линдси Лохан с мужем / фото: соцсети
Линдси Лохан с мужем / фото: соцсети

Ранее поклонники увидились появлению на празднике отца Лохан, с которым актриса долгое время не общалась. 