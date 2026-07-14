Для праздника звезда выбрала короткое платье без рукавов, украшенное металлической бахромой, и золотистые босоножки на высоком каблуке. Волосы актриса оставила распущенными. В макияже она сделала акцент на глаза с сияющими тенями и густо накрашенными ресницами. Ее муж надел бежевый костюм и белые кроссовки.