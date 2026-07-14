Глава Marvel намекнул на появление Елены Беловой в новом «Человеке-пауке»

Глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул на расширение состава «Новых Мстителей» и возможное появление Елены Беловой в одном из ближайших релизов киновселенной — фильме «Человек-паук: Новый день». Заявление прозвучало во время его выступления на фестивале BiliBili World в Шанхае.
Файги подтвердил, что героиня Флоренс Пью сыграет важную роль в кроссовере «Мстители: Доктор Дум», премьера которого запланирована на декабрь. При этом он дал понять, что увидеть Елену зрители смогут раньше. С учетом графика релизов Marvel, речь, вероятно, идет именно о фильме «Человек-паук: Новый день», который выйдет до масштабного командного проекта.
Елена Белова — приемная сестра Наташи Романофф — дебютировала в «Черной вдове» (2021), затем появилась в сериале «Соколиный глаз» и в фильме «Громовержцы» (2025). В финале последнего команда антигероев была переименована в «Новых Мстителей», что напрямую подводит к событиям «Доктора Дума», где ожидается объединение сразу нескольких линий MCU, включая персонажей из фильмов о Людях Икс и «Фантастической четверки».
Отдельное внимание Файги уделил возвращению Роберта Дауни-мл., который на этот раз сыграет антагониста Виктора фон Дума. По словам продюсера, актер согласился на роль, заявив, что после «лучшего героя» готов воплотить «лучшего злодея».
Фильм «Человек-паук: Новый день» станет важным связующим звеном перед «Мстители: Доктор Дум». Помимо Тома Холланда, к своим ролям вернутся Зендая и Джейкоб Баталон, а также появятся Марк Руффало (Халк) и Джон Бернтал (Каратель). В проекте задействован и ряд новых актеров, включая Сэди Синк и Лизу Колон-Заяс.
Детали сюжета пока держатся в секрете, однако, по данным западных СМИ, история сосредоточится на Питере Паркере, который после событий предыдущих фильмов оказывается в изоляции. Авторы намекают, что жизнь «в тени» начнет сказываться на герое и приведет к новым внутренним и внешним конфликтам.