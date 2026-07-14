Глава Marvel намекнул на появление Елены Беловой в новом «Человеке-пауке»

Файги подтвердил, что героиня Флоренс Пью сыграет важную роль в кроссовере «Мстители: Доктор Дум», премьера которого запланирована на декабрь. При этом он дал понять, что увидеть Елену зрители смогут раньше. С учетом графика релизов Marvel, речь, вероятно, идет именно о фильме «Человек-паук: Новый день», который выйдет до масштабного командного проекта.