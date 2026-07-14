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43-летний актер «Дневников вампира» женился на 26-летней возлюбленной

Фото со свадьбы Пола Уэсли уже появились в сети
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Пол Уэсли с женой / фото: соцсети
Пол Уэсли с женой / фото: соцсети

43-летний Пол Уэсли, который играл Стефана в «Дневниках вампира», женился на своей возлюбленной Натали Кукенбург. О свадьбе 26-летняя модель и актер сообщили в соцсетях, опубликовав фотографии с церемонии.

Для торжества Натали выбрала белое шелковое платье прямого кроя, распустила волосы и сделала естественный макияж. Жених появился в классическом синем костюме с галстуком. Вместе с молодоженами но фото позировала и их собака.

Жена Пола Уэсли / фото: соцсети
Жена Пола Уэсли / фото: соцсети
Пол Уэсли с женой / фото: соцсети
Пол Уэсли с женой / фото: соцсети

«Мистер и миссис — и лучший мальчик Грег», — подписала снимки невеста.

О помолвке пары стало известно еще в 2025 году. Тогда Натали показала в соцсетях кольцо, подаренное актером, и написала: «Да. Всегда и навечно». Пол Уэсли и Натали Кукенбург встречаются с 2022 года. 

Ранее Уэсли засняли на пляже вместе с возлюбленной. Пользователи сети пришли в восторг от пресса актера.