Актриса Екатерина Шпица восхитила фанатов архивным снимком топлес

40-летняя звезда «Экипажа» поделилась кадрами, которые сделал ее супруг, фотограф Руслан Панов в 2025 году на Бали. Так, на одних снимках артистка предстала топлес, прикрыв обнаженное тело полотенцем. На других — показала стройную фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими лямками и плавок с низкой посадкой.