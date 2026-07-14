Елена Проклова поддержала рассказавшую о пережитом насилии Любовь Толкалину

В 2021 году Проклова рассказала, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этого человека уже нет в живых. В СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.