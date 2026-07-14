Звезда посетила мероприятие Alta Moda 2026, которое организовал бренд Dolce & Gabbana на Сицилии. Беллуччи позировала фотографам в черном платье-комбинации с кружевом и откровенным вырезом. Свой образ актриса дополнила полупрозрачной накидкой, туфлями на каблуках, серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и цепочкой. На публике знаменитость появилась с укладкой и макияжем.