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Моника Беллуччи вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса появилась на публике в платье с глубоким декольте
Моника Беллуччи / фото: соцсети
Моника Беллуччи / фото: соцсети

Моника Беллуччи вышла в свет в платье с глубоким декольте. Фото появилось в соцсети.

Звезда посетила мероприятие Alta Moda 2026, которое организовал бренд Dolce & Gabbana на Сицилии. Беллуччи позировала фотографам в черном платье-комбинации с кружевом и откровенным вырезом. Свой образ актриса дополнила полупрозрачной накидкой, туфлями на каблуках, серьгами-кольцами, солнцезащитными очками и цепочкой. На публике знаменитость появилась с укладкой и макияжем.

Ранее дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде попала в неловкую ситуацию.