Равшана Куркова поделилась редкими фотографиями своих детей. В личном блоге актриса опубликовала снимки с 5-летним сыном Гаспаром и 3-летней дочерью Самирой.
На одном из кадров 45-летняя Куркова позирует вместе с сыном, улыбаясь в камеру. На другом — Гаспар и Самира обнимаются во время прогулки в цветущем саду.
Актриса редко рассказывает о личной жизни и нечасто показывает детей. Сын Гаспар родился в отношениях звезды с бизнесменом Сергеем Амаряном, однако вскоре после его рождения пара рассталась.
В 2023 году у Курковой родилась дочь Самира. Имя отца девочки актриса по-прежнему не раскрывает.
Ранее Равшана Куркова снялась для глянца в платье с перьями и глубоким декольте.