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45-летняя Равшана Куркова показала подросших сына и дочь

Актриса поделилась кадрами с Гаспаром и Самирой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Равшана Куркова
Равшана Куркова

Равшана Куркова поделилась редкими фотографиями своих детей. В личном блоге актриса опубликовала снимки с 5-летним сыном Гаспаром и 3-летней дочерью Самирой.

На одном из кадров 45-летняя Куркова позирует вместе с сыном, улыбаясь в камеру. На другом — Гаспар и Самира обнимаются во время прогулки в цветущем саду.

Дети Равшаны Курковой / фото: соцсети
Дети Равшаны Курковой / фото: соцсети
Равшана Куркова с сыном / фото: соцсети
Равшана Куркова с сыном / фото: соцсети

Актриса редко рассказывает о личной жизни и нечасто показывает детей. Сын Гаспар родился в отношениях звезды с бизнесменом Сергеем Амаряном, однако вскоре после его рождения пара рассталась.

В 2023 году у Курковой родилась дочь Самира. Имя отца девочки актриса по-прежнему не раскрывает.

Ранее Равшана Куркова снялась для глянца в платье с перьями и глубоким декольте. 