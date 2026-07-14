При этом звезда подчеркнула, что потеряла не так много веса — с привычных 53 килограммов до 48. Однако именно этого хватило, чтобы добиться нужного эффекта в кадре. На вопрос, почему создатели фильма не воспользовались современными технологиями и не сделали ее худее с помощью компьютерной графики, актриса ответила, что для нее была важна не только внешность.