На премьере криминальной драмы «Холод» актриса Любовь Аксенова раскрыла детали подготовки к роли. Как передает корреспондент Super, ради образа она сознательно изменила внешность и сбросила около пяти килограммов.
Вместе с режиссером Алексеем Казаковым артистка приняла решение отказаться от компьютерной графики. Истощение героини должно было выглядеть максимально правдоподобно, и для этого потребовалась настоящая физическая трансформация. Подготовка к съемкам стартовала за несколько месяцев до начала производства. Аксенова начала худеть еще в августе, хотя работа над фильмом стартовала только в январе. Все это время она планомерно урезала калорийность рациона, проходила спортивную «сушку» и много тренировалась.
«Мы с режиссером приняли решение, что нужно попробовать сделать все, чтобы у нее был истощенный вид, как у человека если голодает», — рассказала актриса. Любовь призналась, что отказ от привычного питания дался ей непросто. «Я люблю поесть, правда, для меня это одно из удовольствий, которые я могу себе позволять каждый день», — отметила знаменитость.
Процесс похудения шел постепенно: калорийность снижали шаг за шагом, без резких ограничений. На финальной стадии подготовки актриса иногда потребляла всего 400−800 килокалорий в день.
«Это спортивная сушка, как у бодибилдеров. Я убирала жир, воду, много тренировалась и очень мало ела», — объяснила она.
При этом звезда подчеркнула, что потеряла не так много веса — с привычных 53 килограммов до 48. Однако именно этого хватило, чтобы добиться нужного эффекта в кадре. На вопрос, почему создатели фильма не воспользовались современными технологиями и не сделали ее худее с помощью компьютерной графики, актриса ответила, что для нее была важна не только внешность.
«Мне казалось важным, чтобы было еще состояние, действительно, настоящее», — подчеркнула Аксенова.
Премьера сериала «Холод» состоится С 16 июля в онлайн-кинотеатрах Иви, Start и Wink.