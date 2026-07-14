По данным источников из окружения Питта, актер по-прежнему хочет восстановить отношения со всеми шестью детьми. Инсайдеры сообщают, что на этом настаивает и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон. Она тяжело переживает происходящее в семье Питта, с которым уже планирует рождение детей.