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Двое приемных детей Брэда Питта официально отказались от его фамилии

24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара заявили об этом в СМИ
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media

Приемные дети Брэда Питта и Анджелины Джоли — 24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара — официально отказались от фамилии отца. Об этом сообщает Daily Mail.

Заявления Мэддокса и Захары были опубликованы в газете Los Angeles Daily Journal. Это стандартный этап процедуры смены имени в США, в рамках которого обращение в суд дублируется в прессе. Согласно документам, Захара намерена официально носить имя Захара Марли Джоли вместо Захара Марли Джоли-Питт, а ее брат — Мэддокс Чиван Джоли.

Захара и Мэддокс Джоли-Питт
Захара и Мэддокс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Ранее от фамилии Питта отказались и две биологические дочери бывших супругов — Шайло и Вивьен. Известно также, что актер не поддерживает отношения с приемным сыном Паксом, который ранее публично назвал его «первоклассным мерзавцем».

По данным источников из окружения Питта, актер по-прежнему хочет восстановить отношения со всеми шестью детьми. Инсайдеры сообщают, что на этом настаивает и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон. Она тяжело переживает происходящее в семье Питта, с которым уже планирует рождение детей.