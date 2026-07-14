Приемные дети Брэда Питта и Анджелины Джоли — 24-летний Мэддокс и 21-летняя Захара — официально отказались от фамилии отца. Об этом сообщает Daily Mail.
Заявления Мэддокса и Захары были опубликованы в газете Los Angeles Daily Journal. Это стандартный этап процедуры смены имени в США, в рамках которого обращение в суд дублируется в прессе. Согласно документам, Захара намерена официально носить имя Захара Марли Джоли вместо Захара Марли Джоли-Питт, а ее брат — Мэддокс Чиван Джоли.
Ранее от фамилии Питта отказались и две биологические дочери бывших супругов — Шайло и Вивьен. Известно также, что актер не поддерживает отношения с приемным сыном Паксом, который ранее публично назвал его «первоклассным мерзавцем».
По данным источников из окружения Питта, актер по-прежнему хочет восстановить отношения со всеми шестью детьми. Инсайдеры сообщают, что на этом настаивает и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон. Она тяжело переживает происходящее в семье Питта, с которым уже планирует рождение детей.