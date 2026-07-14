Режиссер выразила надежду, что актерская работа Сальмы Хайек и Демиана Бичира подтолкнет зрителей к обсуждению тем, затронутых в романе Барикко. Хайек, в свою очередь, назвала сотрудничество с Джоли «глубоко обогащающим опытом». По словам актрисы, фильм исследует, как пережитые раны формируют человека и сколько внутренних сил требуется, чтобы идти дальше. «Без крови» стал для Анджелины Джоли шестой режиссерской работой.