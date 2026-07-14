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Новый фильм Анджелины Джоли с Сальмой Хайек в главной роли обрел дату проката в США

Картина «Без крови» с Сальмой Хайек выйдт на американские экраны в сентябре 2026 года

Фильм Анджелины Джоли «Без крови» («Without Blood») получил официальную дату выхода в американский прокат. Картина, в которой снялись Сальма Хайек и Демиан Бичир, появится на больших экранах США 18 сентября 2026 года. Информацию об этом распространил Variety. О том, покажут ли фильм в России, пока не сообщается.

Мировая премьера проекта состоялась еще в сентябре 2024 года на международном кинофестивале в Торонто. В основе сценария лежит одноименный роман итальянского писателя Алессандро Барикко. Джоли работала над текстом вместе с самим автором книги. Как рассказала сама Джоли, эта история обращается к «универсальным истинам о травме, памяти и исцелении».

Кадр из фильма «Без крови»
Кадр из фильма «Без крови»

Режиссер выразила надежду, что актерская работа Сальмы Хайек и Демиана Бичира подтолкнет зрителей к обсуждению тем, затронутых в романе Барикко. Хайек, в свою очередь, назвала сотрудничество с Джоли «глубоко обогащающим опытом». По словам актрисы, фильм исследует, как пережитые раны формируют человека и сколько внутренних сил требуется, чтобы идти дальше. «Без крови» стал для Анджелины Джоли шестой режиссерской работой.

Ранее актриса поставила такие картины, как «Место во времени», «В краю крови и меда», «Несломленный», «Лазурный Берег» и «Сначала они убили моего отца».