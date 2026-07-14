Наталья Земцова, которую зрители запомнили по роли Инги Бородиной в сериале «Восьмидесятые», поделилась с подписчиками кадрами с отпуска. На снимках, опубликованных в соцсети, звезда запечатлена в черно-белом монокини. Отдых проходит в турецком Бодруме.