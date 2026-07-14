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Наталья Земцова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Турции

Актриса снялась в купальнике на отдыхе в Турции
Наталья Земцова на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба
Наталья Земцова на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба

Наталья Земцова, которую зрители запомнили по роли Инги Бородиной в сериале «Восьмидесятые», поделилась с подписчиками кадрами с отпуска. На снимках, опубликованных в соцсети, звезда запечатлена в черно-белом монокини. Отдых проходит в турецком Бодруме.

Артистка рассказала, что снимки получились удачными благодаря отличному настроению ее сына — именно он выступил в роли фотографа и сделал много красивых кадров.

Наталья Земцова / фото: соцсети
Наталья Земцова / фото: соцсети

«Хорошего вечера, пацаны», — обратилась к аудитории знаменитость.

Наталья Земцова не раз подчеркивала, что довольна своей физической формой и не стесняется демонстрировать ее публике.

Ранее Наталья Земцова показала фото с подросшим сыном из Турции.