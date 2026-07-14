Пелагея сменила имидж ради съемок в комедии «Зубастая няня»: первые фото

«Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить. Нам просто нужно всегда оставлять местечко в сердце для того, чтобы, когда появится тот самый, мы сразу были готовы», — рассказала Пелагея.