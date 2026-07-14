Пелагея сменила имидж ради съемок в комедии «Зубастая няня»: первые фото

Начались съемки фильма «Зубастая няня» — семейной музыкальной комедии, в основу которой положена одноименная пьеса Андрея Усачева и Антона Березина. Главную героиню сыграла Пелагея, для которой эта работа стала первой большой ролью в кино.
В центре сюжета — Козетта, в одиночку воспитывающая семерых козлят. Однажды в жизни непоседливых ребят и их мамы появляется капитан Морис Волконский, только что прибывший в их городок. Влюбившись в Козетту, волк-вегетарианец нанимается к ней няней.
Пелагея, сыгравшая Козетту, призналась, что и раньше получала предложения сняться в фильмах, но проблема была либо в сценарии, либо в неуверенности певицы в своих силах. На этот раз убедить ее попробовать себя в кино удалось продюсеру картины Лине Арифулиной.
Пелагея рассказала, что роль мамы семерых козлят потребовала от нее смены имиджа. «Я пошла на невероятные жертвы: обесцветила свои соболиные брови! Приняла волевое решение, потому что так образ получается чище. Я уверена, что фильм будет потрясающим: невероятные декорации, такая классная команда — люди здесь укушенные кинолюбовью», — добавила певица.
В роли Мориса Волконского снимается Кирилл Зайцев. Среди других звезд проекта — Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин и Наталия Медведева.
Режиссером-постановщиком фильма «Зубастая няня» выступает режиссер и кинокритик Денис Виленкин («Разочарованные»).
По словам Пелагеи, история, рассказанная в фильме, актуальна и особенно отзовется многим девушкам и женщинам, вынужденным рассчитывать только на себя.
«Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить. Нам просто нужно всегда оставлять местечко в сердце для того, чтобы, когда появится тот самый, мы сразу были готовы», — рассказала Пелагея.
Производством семейной комедии занимается компания «Энтайер Филм Студио», генеральный продюсер ленты — Лина Арифулина, ранее выступившая режиссером театрального мюзикла «Зубастая няня» (2009) с Нонной Гришаевой, Игорем Верником, Анной Ардовой в главных ролях.
«Наш проект напоминает о том, что крепкий дом и близкие рядом — это самая надежная опора для каждого из нас. Мы создаем очень модное, динамичное и визуально яркое музыкальное кино. Для меня было принципиально важно соединить трогательную семейную историю с современным кинематографическим языком», — отметила Арифулина.
Съемки «Зубастой няни» проходят в кинопарке «Москино». Дата выхода фильма запланирована на 2027 год.