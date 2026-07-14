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Пелагея сменила имидж ради съемок в комедии «Зубастая няня»: первые фото

Для певицы роль в семейной фильме «Зубастая няня» станет большим актерским дебютом
Екатерина Комаровская
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Пелагея на съемках фильма «Зубастая няня»
Пелагея на съемках фильма «Зубастая няня»

Начались съемки фильма «Зубастая няня» — семейной музыкальной комедии, в основу которой положена одноименная пьеса Андрея Усачева и Антона Березина. Главную героиню сыграла Пелагея, для которой эта работа стала первой большой ролью в кино.

В центре сюжета — Козетта, в одиночку воспитывающая семерых козлят. Однажды в жизни непоседливых ребят и их мамы появляется капитан Морис Волконский, только что прибывший в их городок. Влюбившись в Козетту, волк-вегетарианец нанимается к ней няней.

Пелагея, сыгравшая Козетту, призналась, что и раньше получала предложения сняться в фильмах, но проблема была либо в сценарии, либо в неуверенности певицы в своих силах. На этот раз убедить ее попробовать себя в кино удалось продюсеру картины Лине Арифулиной.

Пелагея и Лина Арифулина
Пелагея и Лина Арифулина
Пелагея на съемках фильма «Зубастая няня»
Пелагея на съемках фильма «Зубастая няня»

Пелагея рассказала, что роль мамы семерых козлят потребовала от нее смены имиджа. «Я пошла на невероятные жертвы: обесцветила свои соболиные брови! Приняла волевое решение, потому что так образ получается чище. Я уверена, что фильм будет потрясающим: невероятные декорации, такая классная команда — люди здесь укушенные кинолюбовью», — добавила певица.

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Режиссером-постановщиком фильма «Зубастая няня» выступает режиссер и кинокритик Денис ВиленкинРазочарованные»).

По словам Пелагеи, история, рассказанная в фильме, актуальна и особенно отзовется многим девушкам и женщинам, вынужденным рассчитывать только на себя.

«Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить. Нам просто нужно всегда оставлять местечко в сердце для того, чтобы, когда появится тот самый, мы сразу были готовы», — рассказала Пелагея.

Пелагея
Пелагея

Производством семейной комедии занимается компания «Энтайер Филм Студио», генеральный продюсер ленты — Лина Арифулина, ранее выступившая режиссером театрального мюзикла «Зубастая няня» (2009) с Нонной Гришаевой, Игорем Верником, Анной Ардовой в главных ролях.

«Наш проект напоминает о том, что крепкий дом и близкие рядом — это самая надежная опора для каждого из нас. Мы создаем очень модное, динамичное и визуально яркое музыкальное кино. Для меня было принципиально важно соединить трогательную семейную историю с современным кинематографическим языком», — отметила Арифулина.

Съемки фильма «Зубастая няня»
Съемки фильма «Зубастая няня»

Съемки «Зубастой няни» проходят в кинопарке «Москино». Дата выхода фильма запланирована на 2027 год.